Если же вы относитесь к категории, которая любит пробовать это растение, 24 канал спешит вас порадовать пользой и рекомендациями по количеству на день.

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Чем полезен ревень

Сезон этого овоща длится с мая по июль. Именно в этот период можно насладиться его немного кисловатым, но интересным вкусом. Ревень порадует противовоспалительными свойствами, все благодаря минеральному и витаминному составу.

Особую пользу найдет иммунитет. В стебле содержатся вещества антоцианы, обладающие мощными антибактериальными и противораковыми свойствами. А еще преимущества почувствует кровь, ведь в 100 граммах продукта есть около 30% дневной нормы витамина К. Он нужен для свертывания крови и эластичности сосудов.



Не забывайте есть ревень / Фото Pexels

Говорят, что пользу может извлечь даже кишечник. Однако нужно употреблять ревень в небольшом количестве. Это поможет лучше усваивать пищу и будет хорошим источником клетчатки. Поблагодарят и легкие, ведь сок способствует профилактике туберкулеза.

Перечеркнуть все эти преимущества ревеня можно необдуманным употреблением. Дело в том, что за сутки не стоит съедать более 100 граммов. Следует помнить, что это растительный продукт, который содержит клетчатку и может нарушить работу органов желудочно-кишечного тракта.