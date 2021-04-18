Чимало співробітників різних компаній працюють у нічні зміни. Однак вони можуть не усвідомлювати, як робота вночі може негативно вплинути на їхнє фізичне та психічне здоров’я.

Також не всі жінки знають, що постійні стресові ситуації на роботі можуть спровокувати в них проблеми з серцем. Ці негативні наслідки нещодавно виявили науковці.

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Робота в нічну зміну

Циркадний ритм – природний внутрішній процес, пов’язаний зі зміною дня і ночі, який повторюється приблизно кожні 24 години. Дослідження показують, що порушення цього циклу може бути фактором ризику ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань та раку. Проте ще відносно донедавна причини цього не були зовсім ясними.



Нічні зміни небезпечні для роботи / Фото unsplash

Щоб це зрозуміти, вчені з Вашингтонського університету та Північно-західної національної лабораторії Тихого океану провели контрольовані лабораторні дослідження. Вони вивчали поведінку білих кров'яних клітин серед його учасників, імітуючи денні або нічні зміни з інтервалом у 3 години.

В результаті імітований нічний графік змінив нормальний циркадний ритм генів, що спричинило внутрішню плутанину годин. Дослідники виявили пошкодження ДНК та вищий ризик розвитку раку серед працівників нічної зміни. Цікаво, що в тих, хто працював вдень, таких трансформацій не відбулося.

Ці останні дані підтвердили фактор ризику раку серед працівників нічних змін, що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала таку роботу як канцерогенну небезпеку для людей.

Стрес на роботі провокує у жінок хвороби серця

Попередні висновки досліджень показали, що жінки, зокрема й ті, які працюють у нічні зміни, можуть піддаватися ризику розвитку ішемічної хвороби серця.



Стрес на роботі провокує у жінок серцеві захворювання / Фото healthifyme

Водночас деякі статистичні дані повідомлять, що у жінок з високим напруженням на роботі на 40% збільшується ризик серцево-судинних захворювань. Напруга на роботі – це високі вимоги, але без можливості приймати рішення чи застосовувати творчі й індивідуальні навички. Це також страх втратити роботу.

Висновки з досліджень

Нічним співробітникам потрібно особливо піклуватися про себе, кажуть науковці, зокрема:

Достатньо висипатися, повноцінно харчування та регулярно виконувати фізичні вправи.

Також їм рекомендують вживати продукти з високим вмістом вітаміну D , щоб компенсувати недостачу сонячного світла через денний сон.

, щоб компенсувати недостачу сонячного світла через денний сон. При можливості слід проводити більше часу на природі.

Крім того, працівникам радять уникати кофеїну та алкоголю , щоб зменшити ризики зміни циркадного ритму.

, щоб зменшити ризики зміни циркадного ритму. А якщо вони виявили небезпечні симптоми, пов’язані з роботою у нічні зміни, їм потрібно негайно звернутися до свого лікаря та обговорити це зі своїм роботодавцем.



При небезпечних симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря / Фото unsplash

Що стосується надмірного напруження на робочому місці серед жінок, то вважається, що це є результатом подвійного навантаження, з яким вони стикаються, балансуючи між роботою та домом. Ці фактори можуть пом'якшити кращі методи контролю за стресом на місці праці.