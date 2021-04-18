Какие опасности несут ночные смены и как стресс на работе влияет на здоровье женщин
Многие сотрудники различных компаний работают в ночные смены. Однако они могут не осознавать, как работа ночью может негативно повлиять на их физическое и психическое здоровье.
Источник:Forbes
Также не все женщины знают, что постоянные стрессовые ситуации на работе могут спровоцировать у них проблемы с сердцем. Эти негативные последствия недавно обнаружили ученые.
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Работа в ночную смену
Циркадный ритм – естественный внутренний процесс, связанный со сменой дня и ночи, который повторяется примерно каждые 24 часа. Исследования показывают, что нарушение этого цикла может быть фактором риска ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако еще относительно недавно причины этого не были совсем очевидными.
Ночные смены опасны для работы / Фото unsplash
Чтобы понять это, ученые из Вашингтонского университета и Северо-западной национальной лаборатории Тихого океана провели контролируемые лабораторные исследования. Они изучали поведение белых кровяных клеток среди его участников, имитируя дневные или ночные смены с интервалом в 3 часа.
В результате имитированный ночной график изменил нормальный циркадный ритм генов, что вызвало внутреннюю путаницу часов. Исследователи обнаружили повреждения ДНК и более высокий риск развития рака среди работников ночной смены. Интересно, что у тех, кто работал днем, таких трансформаций не произошло.
Эти последние данные подтвердили фактор риска рака среди работников ночных смен, что привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения классифицировала такую работу как канцерогенную опасность для людей.
Стресс на работе провоцирует у женщин болезни сердца
Предварительные выводы исследований показали, что женщины, в том числе и те, которые работают в ночные смены, могут подвергаться риску развития ишемической болезни сердца.
Стресс на работе провоцирует у женщин сердечные заболевания / Фото healthifyme
В то же время некоторые статистические данные сообщают, что у женщин с высоким напряжением на работе на 40% увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Напряжение на работе – это высокие требования, но без возможности принимать решения или применять творческие и индивидуальные навыки. Это также страх потерять работу.
Выводы из исследований
Ночным сотрудникам следует особенно заботиться о себе, говорят ученые, в частности:
- Достаточно высыпаться, полноценно питаться и регулярно выполнять физические упражнения.
- Также им рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием витамина D, чтобы компенсировать нехватку солнечного света из-за дневного сна.
- При возможности следует проводить больше времени на природе.
- Кроме того, работникам советуют избегать кофеина и алкоголя, чтобы уменьшить риски изменения циркадного ритма.
- А если они обнаружили опасные симптомы, связанные с работой в ночные смены, им нужно немедленно обратиться к врачу и обсудить это со своим работодателем.
При опасных симптомах нужно немедленно обратиться к врачу / Фото unsplash
Что касается чрезмерного напряжения на рабочем месте среди женщин, то считается, что это является результатом двойной нагрузки, с которой они сталкиваются, балансируя между работой и домом. Эти факторы могут смягчить лучшие методы контроля стресса на месте работы.
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