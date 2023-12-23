Поганий стан вашого волосся – це перший дзвіночок до того, що треба якомога швидше братися за їхнє оздоровлення. У домашніх умовах ви можете використовувати дві олійки для шкіри голови, які завдяки своїм поживним властивостям, здатні захистити волосся від ламкості, сприяють його росту та мінімізують випадання.

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Доктор медичних наук Йорам Харт та еспертка з волосся Ганіма Абдулла розповіли, які ж саме олійки для волосся є ефективними.

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel. Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Розмаринова олійка

Ганіма Абдулла каже, що розмаринова олія має здатність впливати на гормон випадання волосся. Вона радить додати кілька крапель олії у пляшку з лосьйоном для волосся. Він швидко вбирається в шкіру, тож розмаринова олія почне швидше діяти на стан вашого волосся.

Йорам Харт додає, що якщо ваша шкіра голови буде наповнена поживними компонентами, то відповідно швидше покращиться ріст волосся та зменшиться випадання.



Олійки позитивно впливають на ріст волосся / Фото Pexels

Олійка перцевої м'яти

"Перша олійка наноситься на шкіру голови та призначена для покращення здоров'я шкіри голови та відновлення росту волосся. Це називається сироваткою для лікування шкіри голови. Другий тип олії для волосся наноситься на пасма і призначається для зміцнення пасм та зменшення ламкості і кінчиків, що січуться", — додав лікар Йорам Харт.

Олія перцевої м'яти робить волосся сильнішим та здоровішим. Їх використовують для зміцнення здоров’я шкіри голови, наповнення поживних речовин волосяних фолікулів та та стимуляції кровообігу в шкірі голови.