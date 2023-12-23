Плохое состояние ваших волос – это первый колокольчик к тому, что нужно как можно скорее браться за их оздоровление. В домашних условиях вы можете использовать два масла для кожи головы, которые благодаря своим питательным свойствам, способны защитить волосы от ломкости, способствуют их росту и минимизируют выпадение.
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Доктор медицинских наук Йорам Харт и эспертка из волос Ганима Абдулла рассказали, какие же масла для волос являются эффективными.
Розмариновое масло
Ганим Абдулла говорит, что розмариновое масло обладает способностью влиять на гормон выпадения волос. Она советует добавить несколько капель масла в бутылку с лосьоном для волос. Он быстро впитывается в кожу, так что розмариновое масло начнет быстрее действовать на состояние ваших волос.
Йорам Харт добавляет, что если ваша кожа головы будет наполнена питательными компонентами, то соответственно, скорее улучшится рост волос и уменьшится выпадение.
Масло положительно влияет на рост волос / Фото Pexels
Масло перечной мяты
"Первое масло наносится на кожу головы и предназначено для улучшения здоровья кожи головы и восстановления роста волос. Это называется сывороткой для лечения кожи головы. Второй тип масла для волос наносится на пряди и предназначается для укрепления прядей и уменьшения ломкости и секущихся кончиков. ", – добавил врач Йорам Харт.
Масло перечной мяты делает волосы сильнее и здоровее. Их используют для укрепления здоровья кожи головы, наполнения питательных веществ волосяных фолликулов и стимуляции кровообращения в коже головы.