Казалось бы, умывать утром лицо, чистить зубы и принимать душ – базовые вещи, о которых знает каждый человек, впрочем, некоторые могут пропускать прием душу и утром, и вечером.

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Конечно, универсального ответа на вопрос как часто принимать душ нет, впрочем, у дерматологов есть немало советов, которые помогут вам понять, как часто это нужно делать и что будет, если вы перестараетесь с приемом душа или наоборот – будете недостаточно его принимать.

Как часто вам действительно нужно принимать душ

Доктор медицинских наук, профессор клинической дерматологии в университете Северной Каролины Бет Гольдштейн отмечает, что прием душа зависит от вашего образа жизни. Некоторым людям достаточно принимать душ несколько раз в неделю, а другим лучше мыться каждый день.

Уровень активности

Если вы активно занимаетесь спортом, то следует сразу после занятий принимать душ. Если вы занимаетесь плаванием, то после него нужно обязательно принимать душ, ведь хлор, содержащийся в бассейне, может раздражать кожу. Если вы ведете сидячий образ жизни, душ можно принимать через день.



Как часто нужно принимать душ / Фото Pexels

Занятость на работе

Если вы регулярно подвергаетесь воздействию грязи или химикатов на работе, то душ нужно принимать каждый день.

Ваш тип кожи

Сухая или очень чувствительная кожа может подвергаться раздражению, если вы часто принимаете душ, особенно от горячей воды, поэтому важно не переусердствовать с приемом душа.

Что будет, если недостаточно принимать душ

Недостаточно частое мытье тела может привести к неприятному запаху. Чем реже вы принимаете душ, тем больше вероятность того, что накапливающиеся на вашем теле бактерии и грязь будут вызывать неприятный запах.

Дрожжевые и некоторые грибковые инфекции могут развиваться под грудью, на животе или в паху.

– отметила дерматологиня Бет Гольдштейн.

Что будет, если часто принимать душ

Принятие душа несколько раз в день может повысить риск сухости и зуд кожи. По данным Harvard Health Publishing, кожа может начать трескаться, что облегчит проникновение бактерий через кожу и может вызвать инфекции.

Использование слишком много геля для душа может нарушить нормальный баланс полезных бактерий, обитающих на поверхности кожи.