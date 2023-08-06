Спаржа помогает поддерживать нормальное артериальное давление, нормализует сердечный ритм, укрепляет сосудистые стенки, снижает уровень глюкозы в крови, очищает организм от шлаков, помогает работе почек, устраняет отеки.

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Спаржа – отличный источник витаминов А, группы В, С, Е, К, а также важных микро- и макроэлементов – фолиевой кислоты, меди, марганца, селена, калия.

Кому нельзя есть спаржу

Чтобы не навредить своему организму, спаржу из рациона следует исключить людям, имеющим следующие болезни:

Аллергию;

Цистит;

Простатит;

Мочекаменную болезнь;

Язву желудка в стадии обострения.

Употреблять спаржу нельзя детям до 2-х лет.



Спаржа полезна не всем / Фото из Seeds

Что лечит спаржа

Она с темулирует работу почек, что полезно при задержке мочи, отеках и некоторых почечных заболеваниях Такое же действие этот овощ оказывает на кишечник – активизирует его работу. Также она поддерживает работу сердца, способствует заживлению ран и укреплению соединительных тканей, повышает иммунитет.

Как часто можно есть спаржу

Аспарагус – это еще и простой способ увеличить потребление овощей, которых в сутки нужно есть 2-3 чашки. Серьезных ограничений в поедании этого овоща нет, но оптимально употреблять 4-5 стручков в сутки.