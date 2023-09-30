Запомните, что никогда не бросайте в стирку и не высушивайте одежду до того, как удалите пятна самостоятельно. Пятно на постиранной и высушенной вещи будет сложнее удалить. Как удалить чернильные пятна рассказала Сара Агирре – эксперт по домашнему хозяйству, которая имеет более 20 лет опыта.

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Как удалить пятна чернил на водной основе из одежды

Пятна от чернил на водной основе (например, маркеров) удалить легче всего. Положите загрязненную одежду поверх чистого сухого полотенца или ткани. Нанесите воду на загрязненный участок и промокните другой чистой тканью. Пока вы промокаете, пятно начнет переходить на другую ткань.

Нанесите небольшое количество стирального порошка на чернильное пятно и оставьте ткань на три-пять минут.

Стирайте в обычном режиме, используя воду, рекомендованную для данного типа ткани. Перед сушкой убедитесь, что пятно полностью удалено. Если на загрязненном участке остались следы, повторите этапы очистки.



Пятно от чернил можно избавиться / Фото Pexels

Как удалить стойкие чернильные пятна с помощью спирта

Медицинский спирт часто эффективен при удалении стойких чернильных пятен. Если ткань можно отбелить, у вас будет больше шансов полностью удалить пятно. Возьмите чистое белое полотенце и положите сверху загрязненную вещь.

Используйте бумажное полотенце или чистую ткань, чтобы промокнуть пятно медицинским спиртом. Это разбавит пятно и облегчит его удаление во время стирки. Полотенце под ним может намокнуть и обесцвечиться из-за вымывания чернил.

В этом случае переместите одежду на чистую и сухую часть полотенца, чтобы предотвратить повторное всасывание удаленных чернил. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не останется чернила, которые нужно удалить. Полностью промойте загрязненный участок медицинского спирта, может потребоваться несколько полосканий.

Если вы пытаетесь удалить чернила от шариковой ручки, после использования медицинского спирта нанесите на это место обычное жидкое моющее средство и оставьте на три-пять минут.

Если пятно исчезло, постирайте одежду в обычном режиме. Если пятно осталось, смешайте раствор кислородного отбеливателя и прохладную воду. Полностью окуните одежду в воду и дайте ему пропитаться не менее восьми часов. Если пятно не исчезло, приготовьте свежий раствор и повторите процедуру.

Как удалить чернильные пятна жидкостью для снятия лака

Хотя жидкость для снятия лака справится со стойкими чернильными пятнами, ее следует использовать с осторожностью, поскольку она может повредить ткань.

Промокните ткань жидкостью для снятия лака. Загрязненный участок промочите на чистое и сухое полотенце. Когда пятно исчезнет, можете начинать стирать одежду в машинке.



Чернильное пятно можно вывести в домашних условиях.

Как удалить чернильные пятна с помощью лака для волос

Большинство лаков для волос содержит спирт, который помогает растворить чернила и удалить пятно. Старайтесь найти лак для волос с высоким содержанием спирта.

Поместите загрязненное место на полотенце. Положите чистое сухое полотенце под ткань в месте пятна. Распылите и промокните пятно лаком для волос.

Тщательно распылите на пятно лак для волос и промокните другим чистым полотенцем, пока пятно не исчезнет. Тогда постирайте одежду.

Как удалить чернильные пятна с помощью молока

Наполните неглубокую миску или другую емкость достаточным количеством молока, чтобы покрыть чернильное пятно. Замочите ткань и оставьте одежду замачиваться на ночь, а с утра постирайте.

Как удалить чернильные пятна с помощью уксуса и кукурузного крахмала

Смочите чернильное пятно уксусом. Сделайте пасту из уксуса и кукурузного крахмала. Нанесите на пятно и дайте ему высохнуть. Не удаляя пасту из одежды, бросьте ее стирать.