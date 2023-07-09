В зимне-весенний период квашеная капуста является одним из основных продуктов питания в период, когда ощущается острая нехватка витаминов и микроэлементов, пишет 24 Канал.

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Именно поэтому важно сейчас позаботиться о приготовлении этого ценного продукта, чтобы получить в будущем максимум пользы.

Польза от квашеной капусты

Квашеная капуста в холодное время года является источником витаминов (С, К, Р, U, витамины группы В), аминокислот, пробиотиков, флавоноидов. Эти соединения оказывают положительное влияние на работу мозга, стимулируют образование эритроцитов, нормализуют обмен веществ и обеспечивают бесперебойную работу всех органов.

Капуста оказывает положительное влияние на кишечник и пищеварение. Благодаря пробиотикам, производимым капустой во время ферментации, улучшается состояние микрофлоры кишечника. Квашеная капуста защищает от токсинов, воспаления, а клетчатка предотвращает запоры.

Также капуста полезна для печени. Она поддерживает водно-солевой баланс в организме и уменьшает губительное действие алкоголя.



Квашеная капуста очень полезна / Фото из открытых источников

Витамин С, которым богат этот овощ, и полезные для работы пищеварительной системы бактерии спасают организм от интоксикации вредными веществами.

Этот витамин также участвует в выработке лейкоцитов, стимулирует регенерацию клеток и образование коллагена, необходимого для упругости кожи и многих других тканей.

Бактерии, содержащиеся в квашеной капусте, улучшают усвоение железа. Квашеная капуста защищает нервную систему и улучшает настроение. Пробиотики, содержащиеся в ферментированной пище, влияют на работу мозга и нервной системы, улучшая настроение и способствуя лечению депрессивных симптомов.