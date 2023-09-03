Удаленная работа для многих из нас стала безальтернативным выбором, а отдаленная работа требует серьезной дисциплины.

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Несколько советов по действенной работе из дома рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Олег Швец.

Врач отметил, что мы самостоятельно определяем структуру и распорядок дня. А это влияет не только на работу, но и на ваш образ жизни, включая питание, физическую активность и сон.

"В хороший день работа дома может означать результативные восемь часов, физические упражнения и сбалансированное питание. Плохой день способен привести к постоянным атакам на холодильник, сиденью целый день дома в пижаме и тщетным попыткам начать что-то делать. Чтобы улучшить производительность, работая удаленно, обратите внимание на такие простые, но эффективные советы", – добавил Олег Швец.

Начинайте с питательного завтрака

Чтобы у вас не возникало частого соблазна перекусить, у вас должен быть насыщенный питательный завтрак. Именно он поможет справиться с желанием ходить на кухню в первой половине дня. Среди хороших вариантов завтрака – богатые белком яйца с овощами, смузи, каши с семенами и фруктами, блины из шпината и несладкие кисломолочные продукты.

Будьте активны утром

"Отсутствие поездок на работу и обратно является одним из главных преимуществ работы дома. Однако вместо утренних упражнений есть риск сразу пойти есть, или взять ноутбук и начать работать в постели. Если позволяет ваш распорядок дня, попробуйте утром перед работой прогуляться, прокатиться на велосипеде или побегать. Свежий воздух, кардионагрузка и смена обстановки способствуют тому, чтобы начать рабочий день с ясной головой", – отмечает врач.

Не забудьте пообедать

Сбалансированный обед имеет большое значение для поддержания концентрации и уровня энергии во второй половине дня. В лучшие обеды, которые можно приготовить дома, входят супы, блюда с хумусом и нутом, овощные рагу с рыбой или мясом. Лучшим вариантом десерта есть фрукты с ягодами.



Не забывайте обедать / Фото из Shutterstock

Заполните холодильник

"Если нет альтернативы, днем вам может захотеться съесть выпечку, сладкое или закуски, которые есть под рукой. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем холодильнике всегда были готовы блюда или ингредиенты, из которых легко приготовить здоровые перекусы", – добавил Олег Швец.

Делайте перерывы

Во время перерыва вы можете заняться физической активностью. Это важно, если у вас многочасовой сидячий график работы.

Готовьте ужин днем

"Расходя часть обеденного перерыва на приготовление ужина, вы сможете продлить вечерний отдых, а время, проведенное на кухне, поможет изменить вид деятельности и отдохнуть от работы", - делится лайфхаком врач.

Считайте шаги

Когда вы не ходите на работу, количество ваших ежедневных шагов может значительно упасть. Добавьте к этому часу, проведенные сидя за столом, что приводит к уменьшению общей физической активности. Пригодятся фитнес-трекеры – некоторые имеют функцию оповещения, что побуждает встать и пройтись по дому. Или можно использовать мобильное приложение, которое считает шаги.



Считайте шаги, которые вы проходите за день / Фото с iTechua

Пейте достаточно воды

Гидратация необходима для лучшего пищеварения, кровообращения, контроля температуры и нормальной работы мозга. Считается, что питьевая вода может повысить умственную работоспособность, а лишь легкое обезвоживание вызывает усталость и головные боли.

Сохранение концентрации и сосредоточенности важно при работе дома, а контролировать, что вы потребляете достаточно воды, несложно. Наполните кувшин или многоразовую бутылку необходимым количеством воды в начале дня и поставьте ее возле себя, чтобы не забывать регулярно пить.

Следите за кофеином

Ограничит потребление большого количества кофеина. Рекомендованной безопасной дозой считается до 400 мг кофеина в день. Кроме того, употребление кофеина во второй половине дня может привести к нарушению сна. Учтите, что время, необходимое организму для выведения кофеина составляет примерно пять-шесть часов.



Не употребляйте слишком много кофе / Фото из Pexels

Вовремя завершайте работу

"Пытайтесь не работать после завершения рабочего времени. На ужин выбирайте белковые блюда, богатые триптофаном – аминокислотой, способствующей выработке гормона мелатонина, известным спутником здорового сна. Курица и индейка, молоко и молочные продукты, орехи и семена являются хорошим вариантом, особенно в сочетании". со сложными углеводами. Лучше ужинать за три-четыре часа до ночного отдыха", – отмечает врач.

Также он советует совершить короткую прогулку или легкую растяжку вечером, поскольку это полезный способ расслабиться перед сном. Избегайте использования гаджетов поздним вечером, поскольку свет от экрана оказывает стимулирующий эффект.