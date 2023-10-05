Из-за того, что цветная помада содержит маслянистое и восковидное вещество, а также краситель, порой ее труднее избавиться с одежды, впрочем, такой случай вовсе не является критическим.

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О том, как лучше отстирать пятно от помады рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Прежде всего, попробуйте вещь бросить в стирку, однако, если помада все же останется, то стоит прибегнуть к более действенным методам.



Пятно от помады можно вывести / Фото MedAboutMe

Как удалить пятно от помады

Обработайте пятно пятновыводителем, а затем дайте сверху немного жидкого моющего средства. Оставьте раствор на 15 минут, затем забросьте в стирку.

Хлорный отбеливатель можно использовать для белых хлопчатобумажных тканей, но кислородный отбеливатель безопасен для любых белых или цветных материалов. В разведенном хлорном отбеливателе замочите вещи на 30 минут.

Если у вас нет никаких химических отбеливателей, тогда попытайтесь погрузить одежду на 8 часов в воду, тогда попереть.