О том, почему следует использовать зубную нить, рассказал доктор медицинских наук и руководитель отдела анализа программ и отчетности Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований (NIDCR) Тим Яфолла.

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Цель состоит в том, чтобы разрушить образование зубного налета – липкого покрытия, состоящего из бактерий и частиц пищи, на поверхности зубов,

– отметил Яфолла.

Если не удалять налет между зубами, то впоследствии ваши десны могут начать кровоточить, будет неприятный запах изо рта, а налет, длительное время между зубами может вызвать гингивит – воспаление десен.

Врач отмечает, что зубной нитью следует пользоваться один раз в день. Ранние признаки гингивита включают опухшие, болезненные десны, кровоточащие при чистке зубов или использовании зубной нити, а также постоянный неприятный запах изо рта.

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Крайне важно прекратить гингивит в зародыше, прежде чем он перерастет в более серьезное заболевание – пародонтит.

Если налет не удалить вовремя, он поглощает кальций из слюны и вскоре затвердевает, образуя зубной камень, который можно удалить только с помощью профессиональных чистящих инструментов.

– отметил Тим Яфолла.

Врач также добавил, что если зубной камень остается на месте в течение длительного периода времени, это может привести к пародонтиту, воспалительному состоянию, которое может привести к отслоению десен и потере поддерживающей кости. В конце концов, тяжелый пародонтит приводит к расшатыванию зубов и его потере.

По данным Центров по контролю и профилактики заболеваний, курение, диабет, женские гормональные изменения, стресс, наследственность, кривые зубы и некоторые лекарства могут увеличить риск заболеваний десен.