В этой зелени вы найдете немало витаминов группы В, витамины С, А, К, Е, Т, фолиевую кислоту, калий, магний, цинк, железо, селен. 24 канал рассказывает, какую пользу организму принесет рукола.

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Чем полезна рукола

Нервная система

Содержимое витаминов группы В помогает улучшить состояние нервной системы. А если вы живете в стрессе или депрессии, обязательно добавьте руколу в свой рацион.

Сердечно-сосудистая система

Флавоноиды и йод, которые вы обнаружите в молодых побегах этой зелени, укрепляют стенки кровеносных сосудов. Продукт будет полезен при малокровии, ведь способствует росту уровня гемоглобина, венозной недостаточности, тромбофлебиту и повышенному артериальному давлению.

Добавьте руколу в свой рацион / Фото Pexels

Иммунитет

Витамин С способствует укреплению иммунной системы, ведь борется с микробами и бактериями в организме. Рукола поможет как в борьбе с простудой, так и в профилактике.

Зрение

Эта зелень чрезвычайно полезна для глаз. В ней вы найдете целый ряд каротиноидов (лютеин, бета-каротин и зеаксантин), которые помогут в лечении ряда заболеваний глаз.

Похудение

В 100 граммах всего 25 килокалорий, что является отличным вариантом для тех, кто хочет похудеть. Руккола порадует положительным воздействием на кислотный баланс в желудке, а также поможет вывести из организма токсины, шлаки и вредный холестерин.

Кому лучше не есть руколы

Однако вышеперечисленные преимущества почувствуют не все. У этой зелени, как и у любого другого продукта, есть определенные противопоказания к употреблению. Избегать ее следует при: