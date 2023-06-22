Важно знать, что сало нельзя употреблять в любом виде. Есть определенные оговорки на этот счет.

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В чем польза сала

В нем вы найдете жирорастворимые витамины, такие как А, Е, D и К, а также медь и железо. В то же время, сало содержит немало насыщенных жиров, что может не слишком положительно повлиять на здоровье.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые также есть в этом продукте, будут способствовать образованию оболочек вокруг нейронов и противодействию воспалительным процессам. Пользу ощутят также сосуды и клеточные мембраны.



Сало порадует пользой / Фото Pexels

В общем, сало важно употреблять в умеренном количестве – рекомендованная норма в сутки составляет от 30 до 40 граммов. Лучше выбирать промороженное, а избегать надо жареного.

Диетолог Алина Иванова также отмечает, что лучше есть сало утром или в обед. Это поможет организму получить мощное энергетическое насыщение.

Важно! Врачи не рекомендуют добавлять в рацион сало, если есть проблемы с почками или сердцем. Лучше забыть об этом продукте тем, у кого больна печень, острая фаза панкреатита или холецистит.