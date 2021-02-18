Попри те, що чаї-діуретики прискорюють метаболізм, спалюють жири, насичують організм антиоксидантами, знімають набряки, вся їх користь розбивається об протипоказання. Розберімося чи такі чаї справді безпечні, якщо брати їх за основу дієти для схуднення.

Один з найпопулярніших способів швидкого схуднення – монодієти. Втім, дієтологи не втомлюються попереджувати, що саме вони провокують хвороби травної системи та порушення обміну речовин. Це пояснюється тим, що людський організм не пристосований до перенавантаження одними й тими ж поживними речовинами. Саме тому найздоровіші дієти передбачають дотримання балансу білків, жирів та вуглеводів.

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Схуднення, яке базується на чаях, особливо сечогінних, вважається чи не найбюджетнішою моделлю втрати ваги. Здавалося б, купив упаковку чаю, регулярно заварюєш його, п'єш та худнеш. Але не так все просто.

Будь-яка дієта, розроблена без врахування особливостей вашого організму – не може бути повністю безпечною.

Зворотний бік



Які чаї небезпечні при схудненні / Фото Unsplash

Дієтологи стверджують, що сьогодні не існує жодної питної дієти, яка б просто розщеплювала жири та допомагала худнути. Інколи цей ефект зумовлений значним стресом для організму та збоями, які, звісно, провокують повторний набір ваги.

Всі чаї, які буцімто допомагають втрачати зайві кілограми діляться на:

очисні (проносні),

жовчогінні,

сечогінні.

В трав'яні сечогінні збори традиційно входять: ромашка, кукурудзяні рильця, безсмертник, лопух, хвощ, кульбаба, брусничний лист, барбарис, цикорій, корінь петрушки та розторопша. Але у кожного з перерахованих рослинних компонентів є побічні ефекти. Дієтологи закликають ознайомитися з ними до початку дієти.

Часте вживання чаїв на основі цих рослин та неправильне дозування часто призводить до зневоднення організму та дефіциту важливих мікроелементів.

Мінуси зеленого чаю

Зелений чай вважається одним найпопулярніших напоїв та дійсно володіє сечогінною дією. Він корисний для тих, хто страждає від набряків. Також він містить кофеїн, через що вважається корисною альтернативою каві, а поліфеноли в зеленому чаї покращують метаболізм. Крім того, до чашки напою входять вітаміни А, С і В, мікроелементи й 20 видів амінокислот. Але схуднути на зеленому чаї не вийде. Проте ви з легкістю отримаєте чимало побічних реакцій. Зокрема:

при підвищеній чутливості до кофеїну, прийом зеленого чаю спровокує безсоння, тремор, нудоту і розлад травлення;

при комбінації з антикоагулянтами (медичні препарати, що розріджують кров), зелений чай знизить ефективність ліків через високий вміст вітаміну К;

при дефіциті заліза, пити зелений чай можна лише за 30 хвилин після прийомів їжі, інакше – напій загальмує всмоктування корисних речовин з їжі;

зелений чай не рекомендується людям з високим тиском та патологіями нирок/печінки.

Схуднути легким методом можна, але це не застраховує вас від небажаних явищ, повернення ваги та проблем зі шлунком. Зневоднення вплине на стан шкіри, нігтів і волосся. А постійне виведення рідини спровокує дефіцит корисних мікроелементів.

І насамкінець, якщо ви обираєте схуднення за допомогою чаїв, пам'ятайте, що будь-який рослинний сечогінний діуретик варто пити курсами 10 – 14 днів. Кількість цих курсів повинен прописати дієтолог або нутриціолог, який врахує вашу вагу, спосіб життя, особливості організму та зможе вчасно зупинити вживання сечогінних чаїв, якщо у вас виникнуть будь-які ускладнення.