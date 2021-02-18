Несмотря на то, что чаи-диуретики ускоряют метаболизм, сжигают жиры, насыщают организм антиоксидантами, снимают отечь, вся их польза разбивается об противопоказания. Разберемся, являются ли эти чаи настолько безопасными, чтобы брать их за основу диеты для похудения.

Один из самых популярных способов быстрого похудения – монодиеты. Однако диетологи не устают предупреждать, что именно они провоцируют болезни пищеварительной системы и нарушения обмена веществ. Это объясняется тем, что человеческий организм не приспособлен к перегрузке одними и теми же питательными веществами. Именно поэтому здоровые диеты предусматривают соблюдение баланса белков, жиров и углеводов.

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Похудение, основанное на чаях, особенно мочегонных, считается едва ли не самой бюджетной моделью потери веса. Казалось бы, купил упаковку чая, регулярно завариваешь его, пьешь и худеешь. Но не так все просто.

Любая диета, разработанная без учета особенностей вашего организма – не может быть полностью безопасной.

Обратная сторона

Какие чаи опасны при похудении / Фото Unsplash

Диетологи утверждают, что сегодня не существует ни одной питьевой диеты, которая просто бы расщепляла жиры и помогала худеть. Иногда этот эффект обусловлен значительным стрессом для организма и сбоями, которые, конечно же, провоцируют повторный набор веса.

Все чаи, которые якобы помогают терять лишние килограммы делятся на:

очистные (слабительные),

желчегонные,

мочегонные.

В травяные мочегонные сборы традиционно входят: ромашка, кукурузные рыльца, бессмертник, лопух, хвощ, одуванчик, брусничный лист, барбарис, цикорий, корень петрушки и расторопша. Но у каждого из перечисленных растительных компонентов есть побочные эффекты. Диетологи призывают ознакомиться с ними к началу диеты.

Частое употребление чая на основе этих растений и неправильное их дозирование часто приводит к обезвоживанию организма и дефициту важных микроэлементов.

Минусы зеленого чая

Зеленый чай считается одним самых популярных напитков и действительно обладает мочегонным действием. Он полезен для тех, кто страдает от отеков. Также он содержит кофеин, из-за чего считается полезной альтернативой кофе, а полифенолы в зеленом чае улучшают метаболизм. Кроме того, в чашку напитка входят витамины А, С и В, микроэлементы и 20 видов аминокислот. Но похудеть на зеленом чае не получится. Однако вы с легкостью получите немало побочных реакций. В частности:

при повышенной чувствительности к кофеину, прием зеленого чая спровоцирует бессонницу, тремор, тошноту и расстройство пищеварения;

при комбинации с антикоагулянтами (медицинские препараты, разжижающие кровь), зеленый чай снизит эффективность лекарств из-за высокого содержания витамина К;

при дефиците железа, пить зеленый чай можно только через 30 минут после приемов пищи, иначе напиток затормозит всасывание полезных веществ из пищи ;

; зеленый чай не рекомендуется людям с высоким давлением и патологиями почек / печени.

Похудеть легким способом можно, но это не страхует вас от нежелательных явлений, возвращения веса и проблем с желудком. Обезвоживание повлияет на состояние кожи, ногтей и волос. А постоянное выведение жидкости спровоцирует дефицит полезных микроэлементов.

И наконец, если вы все же выбираете похудение с помощью чаев, помните, что любой растительный мочегонный диуретик следует пить курсами 10 – 14 дней. Количество этих курсов должен прописать диетолог или нутрициолог, который учтет ваш вес, образ жизни, особенности организма и сможет вовремя остановить употребление чаев, если у вас возникнут какие-либо осложнения.