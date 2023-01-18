Проте на цьому застосування універсальної та корисної для схуднення кориці не закінчується. Де ще вона може знадобитись, розповідаємо далі.

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Як можна використовувати корицю

Боротьба з міллю

Якщо вдома вам надокучає міль, можете скористатись корицею. Чимало комах не люблять запаху спеції. Для цього упакуйте корицю в невеликі мішечки та розкидайте по шафі. Кориця надасть гарного аромату крупам та одягу, відлякуючи всіх шкідників.

Ванночка для ніг

Така процедура подарує чимало задоволення та розслаблення вкінці важкого робочого дня. Кориця надасть не лише неймовірного аромату, але й потішить антибактеріальними властивостями. Вона чудово підійде для профілактики грибкових інфекцій.



У що додавати корицю, окрім чаю / Фото Pexels

Освіжувач дихання

Якщо вам терміново потрібно освіжити дихання і поруч опинилась кориця, скористайтесь її чудовим ароматом та антибактеріальними властивостями: у склянку води додайте чайну ложку кориці й добре прополощіть ротову порожнину.

Заспокоєння подразненої шкіри

Укуси комах – це, звісно, літня проблема, але ми маємо для вас зимове рішення. Особливо неприємні роздратування виникають після комариків, які створюють чималий дискомфорт. Заспокоїти шкіру, зменшити біль та набряк може суміш кориці та меду.

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Збільшення губ

Тимчасовий ефект пухких губ допоможе створити мікс кориці та вазеліну. Наносимо суміш на губи, злегка натираємо та змиваємо теплою водою. Кориця візьме на себе обов'язки скрабу, прибравши залишки відмерлих клітин шкіри та додавши губам природного об'єму.

Зміцнення волосся

Кориця стимулює кровообіг, що впливає на інтенсивність росту волосся. А маска на її основі робить волосся міцнішим завдяки вітамінам A, C, B1 і мінералам. Варто всього лиш змішати мелену корицю і мед в однаковому співвідношенні, нанести на голову, залишити на 15-20 хвилин і змити.