Яблоки и бананы вписываются в большинство диет, а также могут подкормить вас и дать энергию на целый день. Полезны эти фрукты для людей всех возрастов, поэтому поспешите добавить их в рацион.
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Чем полезны яблоки и бананы
Оба фрукта содержат простые и сложные углеводы, а также много витамина С, магния, калия и фитохимических веществ. Яблоки, например, богаты бета-криптоксантинами и витаминами В-комплекса. Только в одном плоде имеется 23% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки.
Яблоки полезны и из-за полифенолов, которые известны положительным влиянием на здоровье сердечно-сосудистой системы. Бананы содержат немало антиоксидантов. Особенно богаты эти фрукты фенольными соединениями и бета-каротином. Так что если вы будете есть больше бананов, то сможете защитить себя от микробов и воспалений.
Но если сравнить яблоко и банан, несложно заметить, что между ними есть много отличного. Хотя оба фрукта принесут немалую пользу вашему организму, бананы гораздо питательнее.
Бананы имеют большую питательную ценность / Фото Pexels
Одна порция яблока чуть ли не вдвое больше порции банана, но последний все же содержит разнообразный комплекс полезных веществ: магний, калий, цинк и селен. Но есть в бананах и недостатки – они также богаты калориями и углеводами.
Яблоки содержат большее количество витаминов А и Е, лютеина, зеаксантина и каротиноидов.
Диетологи советуют употреблять четыре порции этих фруктов в день, однако если вы следите за калориями, возможно, захотите уменьшить количество бананов в рационе.