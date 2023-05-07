Якщо ви входите до цієї когорти, то головне правильно обирати продукти. Що саме допоможе, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Що їсти, щоб побороти стрес чи депресію

Впливають на настрій нейротрансмітери – серотонін, норепінефрин, допамін, ендорфін і триптофан. Завдяки їм ми почуваємось впевнено, відчуваємо прилив життєвих сил і позитивних емоцій, сприймаємо світ у більш яскравих фарбах⁣⁣,

– наголошує дієтологиня.

Найкраще покращувати настрій допоможуть активний відпочинок чи заняття спортом. Проте і їжа допоможе, адже ці 9 продуктів сприяють виробленню нейромедіаторів.

М'ясо

Курятина, яловичина і свинина можуть похизуватись тирозином, який підвищує рівень допаміну й норепінефрину, що покращує настрій, концентрацію уваги та пам'ять.

Банан

Це один із найпопулярніших продуктів-антидепресантів. Окрім серотоніну, ви знайдете вітамін В6, необхідний для підняття настрою.



Банани потішать користю / Фото Pexels

Горіхи

Містять омега-3 жирні кислоти, що допомагають мозку правильно працювати й позбуватись симптомів депресії. Корисними будуть і триптофан, вітамін В6 та мінерал селен.

Риба

Як і в горіхах, у жирній рибі (форель, тунець, оселедець, скумбрія, лосось) чимало омега-3 жирних кислот, що покращують роботу мозку. Також у продукті є вітамін В6.

Гострий перець

Досить несподівано, але любителі гострого часто можуть почуватись спокійніше, адже на це впливає перець, у якому є інгредієнт капсаїцину. Він стимулює нервові закінчення в роті, що сприяє виділенню ендорфінів мозком.

Шоколад

У какао-бобах є фенілетиламін, який виробляє ендорфіни, та магній, що знімає стрес. Найкраще їсти чорний шоколад, молочний і білий менш корисні. Достатньо 20 грамів на день.



Шоколад покращить настрій, але не допоможе при схудненні / Фото Pexels

Вівсяна і гречана каші

У складі вівсянки та гречки є триптофан. Саме його процес перетравлення в організмі знадобиться для покращення настрою. Річ у тому, що під час перероблення виділяється гормон щастя – серотонін.

Яйця

Склад яєць здивує помічними для емоційного здоров'я жирними кислотами, вітамінами А, Е, D, каротинами, вітамінами групи B і відомим вже триптофаном. Тож звичайна ранкова яєчня – це чудовий спосіб підняти собі настрій.

Сир

Обрати сирний продукт можна на будь-який смак, адже чи не кожен містить антистресові амінокислоти: тирамін, триктамін і фенілетиламін. Тож всього кілька скибок на день допоможуть розслабитись та додадуть сили.