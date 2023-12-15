Якщо ви хочете вести здоровий спосіб життя, здоров'я вашого метаболізму є надзвичайно важливим. Метаболізм часто називають внутрішньою піччю організму, адже він відповідає за перетворення їжі, яку ви споживаєте, на енергію. Та деякі звички, про які розповіла Олівія Тарантіно, можуть нашкодити йому.

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Ви їсте надто багато рафінованих вуглеводів

Якщо ви любите споживати білий хліб, випічку з великою кількістю цукру та інші рафіновані продукти, це може не надто добре вплинути на ваш метаболізм.

Так само некорисними для вас продуктами є пластівці з цукром, адже вони можуть спричиняти різкі стрибки рівня цукру в крові. Ці коливання можуть порушити метаболізм, і вашому організму буде важче регулювати накопичення жиру та енергії.

Ви не їсте достатньо здорових жирів

Якщо ви уникаєте споживання жирів через те, що боїтеся набрати зайву вагу, виявляється, все працює зовсім навпаки. Здорові жири просто необхідні вашому тілу, адже без них ваш метаболізм не зможе працювати як слід.

Відсутність жирів у раціоні може порушити роботу метаболізму, адже вони відіграють вирішальну роль у регуляції гормонів. Корисні жири, які вам точно варто додати до своїх прийомів їжі, можна знайти в авокадо, оливковій олії, горіхах та рибі.



Здорові жири потрібні тілу / Фото Pexels

Ви не отримуєте достатньо вітамінів та мінералів

Якщо ваш раціон здебільшого складається з оброблених продуктів та ви недостатньо їсте овочі та фрукти, це може призвести до того, що в вашому організмі утвориться дефіцит важливих вітамінів та мінералів, а це може зашкодити здоров'ю метаболізму.

Коли в тілі немає достатньо важливих поживних речовин, він не може ефективно перетворювати їжу в енергію, а також регулювати апетит, і через це ви можете постійно відчувати себе голодними.

Ви п'єте занадто багато алкоголю

Вам варто знати про те, що коли ви вживаєте алкоголь, ваш організм витрачає дуже багато ресурсів на те, щоб розщепити його, а не отримати інші поживні речовини, які ви їсте. Це може призвести до збільшення накопичення жиру та зменшення його спалювання.

Тож якщо ви хочете покращити стан вашого метаболізму, намагайтеся споживати якомога менше алкоголю, адже це неабияк уповільнює метаболізм.