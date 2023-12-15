Если вы хотите вести здоровый образ жизни, здоровье вашего метаболизма чрезвычайно важно. Метаболизм часто называют внутренней печью организма, ведь он отвечает за превращение пищи, которую вы потребляете, в энергию. И некоторые привычки, о которых рассказала Оливия Тарантино, могут навредить ему.

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Вы едите слишком много рафинированных углеводов

Если вы любите употреблять в пищу белый хлеб, выпечку с большим количеством сахара и другие рафинированные продукты, это может не слишком хорошо повлиять на ваш метаболизм.

Так же бесполезными для вас продуктами являются хлопья с сахаром, ведь они могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Эти колебания могут нарушить метаболизм и вашему организму будет труднее регулировать накопление жира и энергии.

Вы не едите достаточно здоровых жиров

Если вы избегаете потребления жиров из-за того, что боитесь набрать лишний вес, оказывается, все работает совсем наоборот. Здоровые жиры просто необходимы вашему телу, ведь без них ваш метаболизм не сможет работать как следует.

Отсутствие жиров в рационе может нарушить работу метаболизма, ведь они играют решающую роль в регуляции гормонов. Полезные жиры, которые вам точно следует добавить к своим приемам пищи, можно найти в авокадо, оливковом масле, орехах и рыбе.



Здоровые жиры нужны телу / Фото Pexels

Вы не получаете достаточно витаминов и минералов

Если ваш рацион в основном состоит из обработанных продуктов и недостаточно едите овощи и фрукты, это может привести к тому, что в вашем организме образуется дефицит важных витаминов и минералов, а это может повредить здоровью метаболизма.

Когда в теле нет достаточно важных питательных веществ, он не может эффективно превращать пищу в энергию, а также регулировать аппетит, и поэтому вы можете постоянно чувствовать себя голодными.

Вы пьете слишком много алкоголя

Вам следует знать о том, что когда вы употребляете алкоголь, ваш организм тратит очень много ресурсов на то, чтобы расщепить его, а не получить другие питательные вещества, которые вы едите. Это может привести к увеличению накопления жира и уменьшению его сжигания.

Так что если вы хотите улучшить состояние вашего метаболизма, старайтесь потреблять как можно меньше алкоголя, ведь это очень замедляет метаболизм.