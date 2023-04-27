Особливо варто остерігатись нервового перенапруження, яке може запустити низку біологічних реакцій, що старять ваш організм. Розповідаємо про це детальніше.

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Як стрес робить вас старішими

Науковці з США запевняють, що стрес провокує звільнення окремих гормонів, зокрема кортизолу й адреналіну. Це, своєю чергою, спричиняє запалення й пошкодження ДНК і клітин, що може призвести до окислювального стресу.

Це дисбаланс між виробництвом активних форм кисню і здатністю організму відновлювати пошкодження, спричинені цими формами. Окислювальний стрес може пошкодити клітини, білки та ДНК, що призведе до передчасного старіння,

– кажуть автори дослідження.

Та це ще не кінець. Нервове перенапруження продовжує реакцію, впливаючи на теломери (захисні ковпачки на кінцях хромосом). З кожним поділом вони коротшають, що спричиняє біологічне старіння. Тобто чим більше стресу, тим менші теломери і тим швидше старіння.



Не варто багато стресувати / Фото Pexels

Проте переживати не варто. Річ у тім, що після періоду стресу тіло має здатність відновлюватись, тож порушені процеси за певний період часу знову починають функціонувати нормально.

Ба більше, наше тіло має спеціальні механізми для відновлення клітин і тканин. Вони стають активними одразу після того, як стрес зникає або суттєво зменшується.