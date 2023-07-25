Вероятно, вы уже знаете о многих опасностях для своих волос: использование горячих инструментов для завивки или выравнивания без термозащиты, слишком частое использование лака для волос и так дальше. Однако не все вредные привычки так очевидны.

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Не спите с мокрыми волосами

Многие люди, которые ходят в душ перед сном, потом ложатся отдыхать еще перед тем, как волосы успели высохнуть. Вам может показаться, что в этом нет ничего страшного, но это не так. Вы не только испортите себе укладку, но и повредите структуру локонов.

Сон с мокрыми волосами может привести к тому, что кутикула, внешний слой волос, поднимется, что может привести к иссеченным кончикам и ломкости,

– поделилась колористка Кейтлин Элсворт.

Не забудьте и о том, что трение, возникающее ночью между вашими волосами и подушкой, может привести к завыванию и спутыванию волос, и к утру ваша прическа превратится в настоящую катастрофу. Это нехорошо для всех видов волос, однако если у вас тонкие и ломкие пряди, будьте особенно осторожны.

Перед сном по крайней мере сушите волосы феном, пока они не станут едва влажными, а затем заплетайте в низкую свободную косу.

Расчесывание мокрых волос вредно

Еще одна привычка, о вреде от которой вы, скорее всего, не задумываетесь – пройтись щеткой по еще влажным волосам.

Ваши волосы самые слабые, когда они мокрые. Расчесывание или агрессивное обращение с волосами, когда они влажные, может привести к ломкости, иссеченным кончикам и повреждению,

– рассказал стилист Эндрю Фицсимонс.



Расчесывание мокрых волос может их испортить / Фото Pexels

Он советует использовать полотенце из микрофибры, чтобы осторожно удалить лишнюю воду, ведь эта ткань менее груба, чем обычные махровые полотенца. Разделить пряди лучше не щеткой, а расческой с широкими зубцами, и делать это нужно тогда, когда она уже почти высохла.

Мойте инструменты для волос

Многие женщины знают, как важно мыть кисточки для макияжа, однако забывают, что остатки продуктов для кожи и волос накапливаются и в щетках. Кроме того, собираются там также кусочки кожи, перхоть, жир и множество бактерий.

Именно поэтому нужно очищать щетки по меньшей мере раз в месяц. Для этого используйте салфетку, смоченную спиртом. Вытирать так нужно и ваши щипцы для завивки и выравниватели для волос.

Не экономьте на защите от солнца

Защищать волосы от солнца так же важно, как и кожу. Солнце может повлиять на цвет локонов – чаще всего оно окрашивает их в неприятные желтоватые оттенки. Ультрафиолетовые лучи также могут повредить клетки волос и ускорить их истончение.

Защититься от этого достаточно просто: одевайте шляпу, когда вы находитесь на солнце, или используйте средство, содержащее SPF.

Не завязывайте хвост слишком туго

Если вам нравится, как выглядит тугой конский хвост, учитывайте, что он может повредить структуру ваших волос.

Хотя завязывать хвостики – это легко и удобно, но слишком тугая стяжка волос создает слишком сильное напряжение на коже головы и может привести к потере волос вокруг линии роста волос и висков,

– объяснил Фицсимонс.

Попробуйте другие популярные прически, например, низкий хвост или не слишком тугая коса.