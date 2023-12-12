Хронічно високий рівень цукру в крові може призвести до підвищення різноманітних ризиків для здоров'я. Зокрема, зростають шанси на отримання церцевих захворювань, погіршення зору та захворювання нирок. Про те, як можна врегулювати рівень цукру, розповіла дієтологиня Синтія Сасс.

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Їжте вуглеводи останніми

Звісно, це майже неможливо робити під час кожного прийому їжі, та дослідження все ж показують, що вживання вуглеводів після овочів може призвести до зниження рівня цукру в крові.

Під час цього дослідження 16 учасників, які хворіли на діабет 2-го типу, їли однакову їжу, проте у різному порядку: спершу вуглеводи, а потім білки та овочі; спершу білок та овочі, а потім вуглеводи, або ж усі інгредієнти одночасно.

Виявилося, що рівень цукру в крові був значно нижчим, коли вуглеводи вживали після їжі, а не на її початку.

Додайте до їжі розчинну клітковину

Клітковина – це той тип вуглеводів, який не розчеплюється та не всмоктується в кров з кишківника. Це означає, що клітковина у їжі, яка багата на вуглеводи, не підвищить рівень вашого цукру.

Розчинна клітковина також уповільнює травлення, а це означає, що вуглеводи, які засвоюються, будуть потрапляти у кров набагато повільніше.

Обирайте цілозернові продукти

Далеко не всі вуглеводи однакові, особливо коли мовиться про те, як вони впливають на рівень цукру в крові. Тож споживання цільного зерна може покращити рівень глюкози в крові після споживання їжі.



Цілозернові продукти досить корисні для здоров'я / Фото Pexels

До цільних зерен належать такі продукти:

ячмінь;

коричневий рис;

гречана крупа;

пшоно;

овес;

кіноа;

дикий рис.

Ходіть на прогулянку після їжі

Якщо після обіду чи вечері ви трохи прогуляєтеся, це допоможе вашому тілу спалити деякі з тих вуглеводів, які ви щойно спожили та стимулювати рух м'язів. Все це допомагає знизити рівень цукру. Ходьба також покращує ефективність роботи інсуліну для очищення крові від цукру.

І, звісно, ходьба буде більш ефективною, та навіть звичайне стояння після обіду теж може принести деяку користь організму.