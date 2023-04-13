Дієтологиня Крутіка Нанаваті попередила, що винуватцями гастриту чи інших захворювань шлунка можуть бути ці ранкові напої. Розповідаємо детальніше про них.

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Які ранкові напої можуть нашкодити шлунку

Напої з кофеїном

Багато з нас не можуть без маленької ранкової дози кофеїну, щоб остаточно прокинутись та провести продуктивний день. Проте саме такі напої можуть бути одними з головних винуватців запалення.

Відомо, що кофеїновмісні напої, як-от кава, чай та енергетичні, можуть подразнювати слизову оболонку шлунка, призводити до проблем з травленням та підвищувати кислотність. Це не означає, що всім потрібно повністю відмовитися від кофеїну, але якщо ви боретеся із запаленням, варто максимально обмежити його споживання,

– наголошує дієтологиня.



Ранкова кава може нашкодити / Фото Pexels

Сік чи солодкі напої

Одним з головних наслідків вживання солодких продуктів та напоїв є запалення в організмі. Дієтолог не рекомендує вживати їх вранці, адже цукор, який міститься у напоях, може збільшити вироблення кислоти в шлунку, що призводить до подразнення і запалення.

Що пити натомість

Вода – найкращий вибір для людей, які мають проблеми з травленням або ж просто хочуть підтримувати організм зволоженим і виводити токсини. До неї можна додавати свіжі фрукти (м'ята й імбир) або трави.

Окрім цього, чудовими варіантами будуть комбуча або ромашковий чи м'ятний чаї, які мають заспокійливі властивості, зменшують запалення й дискомфорт.