Однією з таких є підсолоджувачі. Це група адитивів, які використовуються з метою надання солодкого смаку продуктам.

Дізнавайтесь 5 корисних властивостей руколи: їх відчують не всі

Чому і кому краще не вживати підсолоджувачі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо замінників цукру, до яких відносять ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламати, неотам, сахарин, сукралозу, стевію та її похідні. Коли ви намагаєтесь контролювати свою вагу чи схуднути, вживати їх не варто.

Для цього проаналізували вже наявні дані. Виявилось, що немає довгострокових переваг для тіла від вживання підсолоджувачів. ВООЗ припускає, що можуть бути навіть потенційні не надто приємні наслідки від їхнього споживання – підвищений ризик діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань і смертності у дорослих.



Не треба їсти підсолоджувачі під час схуднення / Фото Pexels

Заміна вільних цукрів на підсолоджувачі не допомагає контролювати вагу в довгостроковій перспективі. Людям необхідно розглянути інші способи зниження споживання вільних цукрів, як-от вживання продуктів із природними цукрами (фрукти, несолодкі продукти та напої),

– каже директор ВООЗ Франческо Бранка.

Загальна рекомендація полягає у тому, щоб їсти якомога менше солодкого з раннього дитинства, а не коли з'являються певні проблеми.