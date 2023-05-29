До цієї когорти належить картопля фрі. Особливо експерти не рекомендують їсти її людям, які розміняли п'ятий десяток. Розповідаємо про головну причину.

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Яку смажену їжу не варто їсти після 40 років

Якщо ви намагаєтесь стежити за своєю фігурою, то від картоплі фрі краще відмовитись, навіть попри те, що вона доволі смачна. Саме з цією стравою пов'язана низка хвороб – від проблем зі серцем до депресії.

Ми знаємо, що смажена картопля містить багато шкідливих трансжирів та калорій, але має низьку поживну цінність. Проте, за словами дієтологині Кетрін Джервасіо, вона ще є причиною уповільненого метаболізму, адже потребує мало енергії для перероблення. Особливо цього варто остерігатись людям після 40.



Картопля фрі уповільнює метаболізм / Фото Pexels

Саме у цьому віці спостерігаються помітні негативні зміни у метаболізмі та обміні речовин. Для цього треба вживати гемове залізо, оскільки воно є компонентом гемоглобіну, який переносить кисень у крові до клітин по всьому тілу.

Водночас картопля фрі не лише має високий вміст жиру. Це порожньо калорійна їжа, яка не містить значних поживних речовин, а лише дає калорії, що не буде корисним для контролю ваги та здоров'я в цілому,

– наголошує експертка.

Замінити цю шкідливу страву можна. Якщо дуже хочете перекусити, під рукою завжди мають бути горіхи. Якщо все ж прагнете скуштувати картоплі, то можна її запекти. У ній не буде стільки солі та трансжирів, а смак може бути куди кращим.