Сніданок задає тон на весь ваш подальший день, і саме тому так важливо правильно підібрати продукти, з яких він складатиметься. Експертка з харчування Емі Шапіро поділилася переліком страв, яких краще уникати під час першого прийому їжі.

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Булочки

Звісно, підсмажена булочка з вершковим маслом може бути дуже смачною, проте це далеко не найкорисніший варіант для сніданку.

Бублики зазвичай містять близько чотирьох-п’яти порцій вуглеводів і еквівалентні такій кількості скибочок хліба. Це дасть вам величезне навантаження вуглеводами вранці, різко підвищить рівень цукру в крові та, ймовірно, спричинить голод невдовзі після їжі,

– поділилася Емі Шапіро.

Злакові

Якщо ви полюбляєте починати день з пластівців, подумайте ще раз, адже ваші улюблені мюслі можуть містити більше вуглеводів, ніж ви можете собі уявити. Більшість популярних пластівців містять дуже мало клітковини, проте надзвичайно багаті на цукор.



Пластівці не надто корисні для здоров'я / Фото Pexels

Тож якщо ви прагнете схуднути, можливо, не варто починати день з порції чи двох пластівців. Зернові продукти можуть призвести до стрибків рівня цукру, і це зрештою змусить вас знову відчувати голод дуже швидко.

Фруктові соки

Так, ви можете бути здивовані, проте фруктові соки – не здоровий варіант напою до сніданку.

У ньому багато цукру та не вистачає клітковини, яка є в цілих фруктах. Це може призвести до різких стрибків рівня цукру в крові та збільшення споживання калорій,

– розповіла дієтологиня Емі Гудсон.

Тож будьте уважні щодо того, щоб додавати до свого раціону багато фруктових соків, адже вони можуть призвести до того, що ви наберете більше ваги, ніж очікуєте.