Завтрак задает тон на весь ваш следующий день, и именно поэтому так важно правильно подобрать продукты, из которых он будет состоять. Эксперт по питанию Эми Шапиро поделилась перечнем блюд, которых лучше избегать при первом приеме пищи.

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Булочки

Конечно, поджаренная булочка со сливочным маслом может быть вкусной, однако это далеко не самый полезный вариант для завтрака.

Баранки обычно содержат около четырех-пяти порций углеводов и эквивалентны такому количеству ломтиков хлеба. Это даст вам огромную нагрузку углеводами утром, резко повысит уровень сахара в крови и, вероятно, приведет к голоду вскоре после еды,

– поделилась Эми Шапиро.

Злаковые

Если вы любите начинать день с хлопьев, подумайте еще раз, ведь ваши любимые мюсли могут содержать больше углеводов, чем вы можете себе представить. Большинство популярных хлопьев содержат очень мало клетчатки, однако очень богаты сахаром.



Хлопья не слишком полезны для здоровья / Фото Pexels

Так что если вы хотите похудеть, возможно, не стоит начинать день с порции или двух хлопьев. Зерновые продукты могут привести к скачкам уровня сахара, и это в конце концов заставит вас снова чувствовать голод очень быстро.

Фруктовые соки

Да, вы можете быть удивлены, однако фруктовые соки – не здоровый вариант напитка к завтраку.

В нем много сахара и недостает клетчатки, которая есть в целых фруктах. Это может привести к резким скачкам уровня сахара в крови и увеличению потребления калорий,

– рассказала диетология Эми Гудсон.

Поэтому будьте внимательны к тому, чтобы добавлять в свой рацион много фруктовых соков, ведь они могут привести к тому, что вы наберете больше веса, чем ожидаете.