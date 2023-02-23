Кава, молочні коктейлі, газована вода та алкогольні напої можуть завадити схудненню. Якщо вам все ж хочеться кави, ви можете спробувати замінити її зеленим чаєм, який прискорює метаболізм і зменшує жирові відкладення.

До слова Ці напої заборонені після 40: ви ризикуєте зіпсувати метаболізм

Чому зелений чай можна пити щодня

Цей напій вважають найкориснішим серед усіх, які містять кофеїн. Його можна пити щодня, щоб зменшити жир на животі, адже він є природним жироспалювачем.

Зелений чай є корисним доповненням до вашого раціону, оскільки його споживання протягом століть вважалося природним прискорювачем метаболізму завдяки особливим антиоксидантним сполукам,

– наголошує доктор Джош Екс з Ancient Nutrition.

Слова фахівця підтверджує нещодавнє 12-тижневе дослідження. Його учасники щодня пили 4 – 5 чашок зеленого чаю та займались спортом 25 хвилин. Результат приємно вразив – вони скидали в середньому на два кілограми жиру більше, ніж ті, хто не вживав цей напій.



Не відмовляйтесь від зеленого чаю навіть під час схуднення / Фото Pexels

Чай вже багато років використовується як засіб для покращення метаболізму. Катехіни, яких класифікують як флавоноїди, є сполуками, що його прискорюють,

– каже дієтолог Ліза Річардс.

Щоб побачити реальні зміни, недостатньо посьорбувати гарячий напій. Потрібно поєднувати його зі збалансованим харчуванням, регулярними фізичними вправами та повноцінним сном.

Серед інших корисних властивостей зеленого чаю – допомога у розслабленні, зниження рівня поганого холестерину, шансів розвитку раку та різноманітних хвороб серця.