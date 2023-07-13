Если вы хотите в течение лета сбросить несколько килограммов, не обязательно ограничивать себя во всех напитках и еде. Нужно только подобрать положительно повлияющие на ваше здоровье – например, соки или чаи.

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Что нужно пить для похудения

Конечно, лучшим напитком для потери веса является вода, ведь она не содержит калорий и может поддерживать ваш организм увлажненным. Кроме того, вода насыщает вас, и это поможет избежать переедания.

Эксперты советуют пить воду каждый день, ведь именно она необходима для функционирования всего организма. Зато ее недостаток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Но поможет похудеть не только вода, но и душистый зеленый чай.

Этот напиток содержит катехины и кофеин – два соединения, значительно ускоряющие метаболизм. А кофеин помогает сжигать жир и увеличить количество калорий, которые вы сжигаете в состоянии покоя. Исследования показали, что те люди, которые во время похудения пили зеленый чай, добились лучших результатов, чем те, кто его не пил.



Зеленый чай может ускорить метаболизм / Фото Pexels​

Полезным может быть и черный чай, ведь он насыщен антиоксидантами, в частности, полифенолами, которые снижают риск ожирения. Также этот напиток снижает усвоение организмом жиров и сахара, что способствует потере веса.

Существует миф, что молочные продукты оказывают негативное влияние на вес, однако это неправда. Если вы хотите похудеть, вы можете добавить в свой ежедневный рацион кефир, и очень скоро заметите результат на своей фигуре. Это происходит из-за большого количества пробиотиков в нем.

Доказано, что пробиотики уменьшают вес и жир на животе благодаря роли, которую они играют в резистентности к инсулину, сожжению и накоплению жира,

– поделился диетолог Эрин Кенни.

Если же вы любите выпить утром чашку кофе, не спешите отказываться от этого напитка, ведь он также снижает аппетит и увеличивает количество сожженных в течение дня калорий.

Недавнее исследование показало, что взрослые, которые в течение 24 недель пили по 4 чашки кофе в день, потеряли по 4% жира. Впрочем, пить этот напиток нужно осторожно, ведь в большом количестве он может привести к проблемам со здоровьем.

А чтобы получить не только удовольствие, но и большое количество питательных веществ, попробуйте в течение лета пить больше овощных соков. Они содержат немало клетчатки и вызывают снижение лептина – гормона, связанного с ожирением.