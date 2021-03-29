Їжа впливає на якість нашого сну. Є продукти, які можуть допомогти нам насолоджуватися блаженним нічним відпочинком, а є й такі, які, навпаки, перешкоджають.

Дієтолог Вандана Шет з Каліфорнії каже, що їжа з вищим вмістом певних поживних речовин може покращити наш сон. Вона надала поради, що слід їсти, щоб міцно спати.

До теми Чому людям сняться сни та як їх запам'ятати

Ягоди з йогуртом

Вуглеводи в ягодах можуть сприяти виробленню серотоніну в мозку, тоді як йогурт є джерелом триптофану, що сприяє сну.



Ягоди з йогуртом / Фото unsplash

Терпкий вишневий сік з волоськими горіхами

Ця закуска багата мелатоніном – гормоном, який відіграє важливу роль у циклі сну. У темряві організм збільшує його виробництво, сприяючи здоровому нічному відпочинку.

Волоські горіхи разом з фісташками та мигдалем є ще одним джерелом мелатоніну. Їх можна поєднувати з вживанням терпкого вишневого соку для закуски після обіду.



Вишні / Фото unsplash

Нут зі склянкою молока

Нут та молоко є джерелом триптофану – амінокислоти, яка може допомогти поліпшити сон. Триптофан в мозку перетворюється на мелатонін, а також серотонін, нейромедіатор, які сприяють сну та розслабленню.



Нут / Фото unsplash

Ківі

Ківі – джерело антиоксидантів та серотоніну, які можуть допомогти поліпшити початок сну, а також його тривалість та ефективність.



Ківі / Фото unsplash

Салат зі шпинату з кіноа, авокадо та гарбузовим насінням

Почніть вечерю з салату, що містить ці інгредієнти. Вони є багатими магнієм – мінералом, який необхідний для нормального сну. Він регулює нейромедіатор мелатонін і допомагає контролювати цикли сну.



Шпинат / Фото unsplash

Банани з арахісовим маслом

Ця комбінація не тільки багата магнієм, але також допоможе притупити стрибки рівня цукру в крові. Це може бути особливо корисною для хворих на діабет.



Банани з арахісовим маслом / Фото unsplash

Продукти, багаті білками

Розгляньте рибу, яйця та сир під час обіду, оскільки вони містять амінокислоту L-орнітин. Ця амінокислота може зняти стрес і поліпшити якість сну, коли мова йде про втому.



Багаті білками продукти / Фото unsplash

Трав'яний чай

Чашка трав'яного чаю може служити в якості снодійного напою. Для цього підійде ромашковий чай. Цей заспокійливий напій містить антиоксидант апігенін, який може допомогти ініціювати цикл сну.



Трав'яний чай / Фото unsplash

Молоко з куркумою

Куркума заспокоює шлунок, і коли ви додаєте її в тепле молоко, вона може допомогти вам швидше заснути або краще спати. Також можна додати чорний перець, який покращує здатність організму засвоювати куркумін, яскраво-жовту сполуку, яка має антиоксидантні та протизапальні властивості.



Молоко з куркумою / Фото unsplash