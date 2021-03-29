Еда влияет на качество нашего сна. Есть продукты, которые могут помочь нам наслаждаться блаженным ночным отдыхом, а есть и такие, которые, наоборот, препятствуют.

Диетолог Вандана Шет из Калифорнии говорит, что пища с более высоким содержанием определенных питательных веществ может улучшить наш сон. Она дала советы, что следует есть, чтобы крепко спать.

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Ягоды с йогуртом

Углеводы в ягодах могут способствовать выработке серотонина в мозге, тогда как йогурт является источником триптофана, что способствует сну.



Ягоды с йогуртом / Фото unsplash

Терпкий вишневый сок с грецкими орехами

Эта закуска богата мелатонином – гормоном, который играет важную роль в цикле сна. В темноте организм увеличивает его производство, способствуя здоровому ночному отдыху.

Грецкие орехи вместе с фисташками и миндалем являются еще одним источником мелатонина. Их можно сочетать с употреблением терпкого вишневого сока для закуски после обеда.



Вишни / Фото unsplash

Нут со стаканом молока

Нут и молоко являются источником триптофана – аминокислоты, которая может помочь улучшить сон. Триптофан в мозге превращается в мелатонин, а также серотонин, нейромедиаторы, которые способствуют сну и расслаблению.



Нут / Фото unsplash

Киви

Киви – источник антиоксидантов и серотонина, которые могут помочь улучшить начало сна, а также его продолжительность и эффективность.



Киви / Фото unsplash

Салат из шпината с киноа, авокадо и тыквенными семечками

Начните ужин с салата, содержащего эти ингредиенты. Они богаты магнием – минералом, который необходим для нормального сна. Он регулирует нейромедиатор мелатонин и помогает контролировать циклы сна.



Шпинат / Фото unsplash

Бананы с арахисовым маслом

Эта комбинация не только богата магнием, но также поможет притупить скачки уровня сахара в крови. Это может быть особенно полезно для больных диабетом.



Бананы с арахисовым маслом / Фото unsplash

Продукты, богаты белками

Рассмотрите рыбу, яйца и сыр во время обеда, поскольку они содержат аминокислоту L-орнитин. Эта аминокислота может снять стресс и улучшить качество сна, когда речь идет об усталости.



Богаты белками продукты / Фото unsplash

Травяной чай

Чашка травяного чая может служить в качестве снотворного напитка. Для этого подойдет ромашковый чай. Этот успокаивающий напиток содержит антиоксидант апигенин, который может помочь инициировать цикл сна.



Травяной чай / Фото unsplash

Молоко с куркумой

Куркума успокаивает желудок, и когда вы добавляете ее в теплое молоко, она может помочь вам быстрее заснуть или лучше спать. Также можно добавить черный перец, который улучшает способность организма усваивать куркумин, ярко-желтое соединение, которое обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.



Молоко с куркумой / Фото unsplash