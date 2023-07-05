Якщо у вашому домі все ще немає чорниці, то поспішіть її придбати, адже літо – це найкращий час, щоб збагатити свій організм вітамінами. Та ця ягода не тільки оздоровить тіло, але і допоможе почати думати краще.

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Як чорниця допомагає розуму

Останні дослідження показують, що зв'язки між харчуванням та розумовими здібностями людей набагато глибші, ніж було заведено вважати раніше. Тож якщо ви частенько забуваєте, куди поклали окуляри чи довго згадуєте, навіщо ж зайшли в кімнату, спробуйте збагатити свій раціон корисними продуктами.

Якщо додати необхідні фрукти і ягоди до щоденного харчування вчасно, можна не тільки покращити пам'ять, але і запобігти розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров'я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров'ям.

Чорниця, яку рекомендують їсти і дієтологи, і лікарі, містить чимало антиоксидантів, що допомагають підтримувати когнітивні здібності на високому рівні. Допоможуть покращити пам'ять і самі ягоди, і чорничні порошок та сік.

Щоденна жменька (або більше) чорниці ідеально підходить для підтримки здоров'я та молодості мозку. Це одна зі стратегій, щоб запобігти або, можливо, повернути назад віковий когнітивний дефіцит,

– поділилася докторка Шеріл Муссатто.



Чорниця може покращити пам'ять / Фото Pexels

Поліфенольні сполуки, на які багата чорниця, також допомагають запобігти запаленням та зменшити окислювальний стрес. Та корисна чорниця не тільки для розумових здібностей, але і для здоров'я загалом – вона чудово допомагає знизити ризик серцевих захворювань та діабету 2-го типу.

Чорниця впливає і на психічне здоров'я – зокрема, медики переконані, що вона може підвищувати настрій та зменшувати симптоми депресії та тривожності. Для того, щоб отримати максимальну користь від ягоди, не обов'язково їсти чорницю щодня.

Кількох жмень на тиждень буде цілком достатньо. Лікарі наполягають на тому, що для збереження здоров'я важливо додавати у свій раціон якомога більше різних фруктів, овочів та ягід.