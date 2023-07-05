Если в вашем доме все еще нет черники, то спешите ее приобрести, ведь лето – это лучшее время, чтобы обогатить свой организм витаминами. Эта ягода не только оздоровит тело, но и поможет начать думать лучше.
К слову Ешьте кукурузу: какую пользу она приносит нашему организму
Как черника помогает уму
Последние исследования показывают, что связь между питанием и умственными способностями людей гораздо глубже, чем было принято считать раньше. Так что если вы часто забываете, куда положили очки или долго вспоминаете, зачем же вошли в комнату, попробуйте обогатить свой рацион полезными продуктами.
Если добавить необходимые фрукты и ягоды в ежедневное питание вовремя, можно не только улучшить память, но и предотвратить развитие деменции и болезни Альцгеймера.
Черника, которую рекомендуют есть и диетологи, и врачи, содержит немало антиоксидантов, помогающих поддерживать когнитивные способности на высоком уровне. Помогут улучшить память и сами ягоды, и черничный порошок и сок.
Ежедневная горстка (или больше) черники идеально подходит для поддержания здоровья и молодости мозга. Это одна из стратегий, чтобы предотвратить или, возможно, вернуть вспять возрастной когнитивный дефицит,
– поделилась доктор Шерил Муссатто.
Черника может улучшить память / Фото Pexels
Черника влияет и на психическое здоровье – в частности, медики убеждены, что она может повышать настроение и уменьшать симптомы депрессии и тревожности. Для того чтобы получить максимальную пользу от ягоды, не обязательно есть чернику ежедневно.
Нескольких горстей в неделю будет вполне достаточно. Врачи настаивают на том, что для сохранения здоровья важно добавлять в свой рацион как можно больше разных фруктов, овощей и ягод.