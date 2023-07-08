Вчені нещодавно з'ясували, що деякі рослинні пігменти можуть накопичуватися в сітківці ока та покращувати діапазон зору. Тож спробуйте додати продукти корисних для очей кольорів до свого раціону, і ви точно помітите результат.

До слова Ці продукти приводять до передчасного старіння: викресліть їх з раціону

Їжу цих кольорів потрібно вживати для хорошого зору

Дослідники з університету Джорджії нещодавно з'ясували, що дієта, в яку входить рослинна їжа деяких конкретних кольорів, може суттєво вплинути на якість вашого зору. Діапазон зору покращують, зокрема, макулярні пігменти, що накопичуються на сітківці ока.

Найкраще на зір впливають продукти, що містять велику кількість лютеїну та зеаксантину. Такі сполуки є в рослинах темно-зеленого, жовтого та помаранчевого кольорів.

Багато досліджень макулярного лютеїну та зеаксантину зосереджено на користі для здоров’я, але з функціональної точки зору, вищі концентрації цих рослинних пігментів покращують багато аспектів зорових і когнітивних здібностей,

– поділився дослідник Джек Харт.

Експеримент він почав для того, щоб допомогти спортсменам бачити на великій відстані та чітко вловлювати більшу кількість об'єктів. Часто синє світло, яке розташовують на стадіонах, засліплює гравців, і щоб розв'язати цю проблему, вони вдягають затемнені протисонцеві окуляри.



Для зору корисна зелена, жовта та помаранчева їжа / Фото Pexels​

Та науковець переконаний, що є набагато простіше рішення, а саме вживання більшої кількості зелених, жовтих та помаранчевих овочів. Та вплив лютеїну на різних людей може відрізнятися, тому ви можете помітити ефект не відразу.

Багато корисних сполук міститься в горохові, динях, ківі, перцеві, апельсиновому сокові, шпинаті та петрушці.

Натомість нашкодити вашому зорові може недостатня кількість жирних кислот Омега-3.

Омега-3 є незамінною жирною кислотою, яка відіграє важливу роль у підтримці здоров’я серця та мозку, але переваги можуть поширюватися навіть на збереження здоров’я ваших очей,

– розповіла докторка Лаура де Беніто-Лоппіс.

Знайти ці необхідні для здоров'я речовини можна у рибі, рослинних оліях, горіхах, насінні льону, листових овочах та лляній олії.