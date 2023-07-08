Ученые выяснили, что некоторые растительные пигменты могут накапливаться в сетчатке глаза и улучшать диапазон зрения. Так что попробуйте добавить продукты полезных для глаз цветов в свой рацион, и вы точно заметите результат.

К слову Эти продукты приводят к преждевременному старению: вычеркните их из рациона

Еду этих цветов нужно употреблять для хорошего зрения

Исследователи из университета Джорджии недавно выяснили, что диета, в которую входит растительная пища некоторых конкретных цветов, может оказать существенное влияние на качество вашего зрения. Диапазон зрения улучшают, в частности, макулярные пигменты, скапливающиеся на сетчатке глаза.

Лучше всего влияют продукты, содержащие большое количество лютеина и зеаксантина. Такие соединения есть в растениях темно-зеленого, желтого и оранжевого цветов.

Многие исследования макулярного лютеина и зеаксантина сосредоточены на пользе для здоровья, но с функциональной точки зрения, более высокие концентрации этих растительных пигментов улучшают многие аспекты зрительных и когнитивных способностей,

– поделился исследователь Джек Харт.

Эксперимент он начал для того, чтобы помочь спортсменам видеть на большом расстоянии и четко улавливать больше объектов. Часто синий свет, который располагают на стадионах, ослепляет игроков, и чтобы решить эту проблему, они надевают затемненные солнцезащитные очки.



Для зрения полезна зеленая, желтая и оранжевая еда / Фото Pexels​

Но ученый убежден, что есть более простое решение, а именно употребление большего количества зеленых, желтых и оранжевых овощей. Но влияние лютеина на разных людей может отличаться, поэтому вы можете заметить эффект не сразу.

Много полезных соединений содержится в горохе, дынях, киви, перечном, апельсиновом соке, шпинате и петрушке.

А вот навредить вашему зрению может недостаточное количество жирных кислот Омега-3.

Омега-3 является незаменимой жирной кислотой, которая играет важную роль в поддержании здоровья сердца и мозга, но преимущества могут распространяться даже на сохранение здоровья ваших глаз.

– рассказала доктор Лаура де Бенито-Лоппис.

Найти эти необходимые для здоровья вещества можно в рыбе, растительных маслах, орехах, семенах льна, листовых овощах и льняном масле.