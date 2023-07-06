Недавние исследования показали, что от того, как и чем вы моетесь, зависит ваша привлекательность для неприятных насекомых. Итак, чтобы уберечь себя от комариных укусов, попробуйте изменить гель для душа.

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Что привлекает комаров

Ученые из университета Виргинии обнаружили, что некоторые запахи привлекают комаров больше других. Во время эксперимента комарам в клетках демонстрировали разные ароматы и записывали их реакции на них.

В частности, больше всего насекомым нравятся ароматы цветов и фруктов. Если вы моетесь этим душистым мылом, скорее всего, вы первыми станете мишенью для комаров.

Просто изменив запах мыла, тот, кто уже привлекает комаров со скоростью выше средней, может еще больше усилить или уменьшить эту привлекательность,

– рассказал исследователь Клеман Виноже.



Комары любят запахи цветов и фруктов / Фото Pexels

Также эксперименты показали, что самый любимый запах комаров – кокосовый. Скорее всего, кокосовое масло содержит элементы, отпугивающие этих насекомых. На самом деле гель для душа влияет на вашу привлекательность для комаров очень сильно. Из-за частого мытья запах вашего тела зависит от мыла на 60%, и только 40% – это естественные запахи кожи и пота.

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Но если вас особенно часто кусают комары, следует попробовать еще несколько действенных проверенных способов. В частности, доказано, что насекомые также не любят запахи ванилина и гвоздики с лимоном. Еще один метод отпугивания комаров – разведение костра, ведь они боятся дыма.

Для того чтобы обезопасить себя от укусов, следует также носить одежду с длинными рукавами, которая закрывает большую часть тела, и использовать спрей против комаров.