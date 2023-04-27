Особо следует остерегаться нервного перенапряжения, которое может запустить ряд биологических реакций, устаревающих ваш организм. Рассказываем об этом подробнее.

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Как стресс делает вас старше

Ученые из США уверяют, что стресс провоцирует освобождение отдельных гормонов, в частности кортизола и адреналина. Это, в свою очередь, приводит к воспалению и повреждению ДНК и клеток, что может привести к окислительному стрессу.

Это дисбаланс между производством активных форм кислорода и способностью организма восстанавливать повреждения, вызванные этими формами. Окислительный стресс может повредить клетки, белки и ДНК, что приведет к преждевременному старению,

– говорят авторы исследования.

Но это еще не конец. Нервное перенапряжение продолжает реакцию, воздействуя на теломеры (защитные колпачки на концах хромосом). С каждым разделением они укорачиваются, что приводит к биологическому старению. То есть чем больше стресса, тем меньше теломеры и тем быстрее старение.



Не стоит много стряхивать / Фото Pexels

Однако переживать не стоит. Дело в том, что после периода стресса тело обладает способностью восстанавливаться, поэтому нарушенные процессы за определенный период времени снова начинают функционировать нормально.

Более того, наше тело имеет специальные механизмы для восстановления клеток и тканей. Они становятся активными сразу после того, как стресс исчезает или существенно уменьшается.