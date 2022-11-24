Стоматологи часто застерігають від споживання солодких газованих напоїв чи їжі, адже цукор має нищівний вплив на зуби. Проте зашкодити можуть і ці найбільш популярні та неочікувані напої.

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Що зіпсує ваші зуби

Першим шкідником у списку традиційно стоїть цукор, про дію якого ми зобов'язані розповісти. Він стирає захисну емаль, що призводить до карієсу. Бездумне споживання шкідливих напоїв та їжї може призвести до зміни кольору зубів, гінгівіту та захворювань пародонту.

Кава

Кава зробить вашу усмішку точно неповторною, особливо якщо ви полюбляєте вживати багатенько цього напою. Фатальних змін у сторону жовто-коричневого спектра можна досягти завдяки сполуці хлорогенової кислоти в кавовому зерні, яка впливає на зубну емаль та підвищує чутливість зубів. Не додасть користі і цукор, який ви додаєте у напій, аби приховати гіркуватість. Солодкий додаток дозволяє лише пришвидшити утворення карієсу.

Як захистити зуби: спробуйте пити каву через соломинку. Це максимально захистить зуби від прямого контакту з напоєм.



Кава шкідлива для зубів / Фото Pexels

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Молоко

Про чудодійний кальцій ми чули з дитинства, тож молоко справді може зміцнити ваші зуби, але є одне "але". Якщо залишки напою тривалий час залишаються у ротовій порожнині, зокрема на зубах, це може мати дуже негативний ефект. Пам'ятаємо, що лактоза – це форма цукру, тож вона стане провідником карієсу у вашому організмі.

Як захистити зуби: Уникайте вживання молока перед сном або ж скористайтесь ополіскувачем, почистьте зуби чи прополощіть рот водою. Також можна скористатись альтернативою та пити ввечері безлактозне молоко.