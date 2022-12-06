Дослідники виявили, що шумні сусіди не лише погіршують якість життя, але й можуть зіпсувати вам здоров'я. Більше про відкриття розповідаємо далі.

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Чому небезпечно жити поруч із шумними сусідами

Вчені побачили зв'язок між життя поруч зі сварливими сусідами та серцевими захворюваннями. Все через те, що звуки сусідів дратують більше, ніж будь-який інший шум. Небезпечними будуть навіть звуки падіння предметів.

Часто причиною скарг мешканців багатоквартирних будинків є тупотіння та інші звуки зі сусідніх квартир. Щоб дослідити їхній вплив, вчені створили максимально схожі за звучанням, які люди чують зі сусідніх квартир. Згодом записи увімкнули серед учасників та прослідкували за їхнім станом.



Життя із шумом на фоні несе загрозу для здоров'я / Фото Pexels

Особливу небезпеку несуть неочікувані, гучні та імпульсивні ударні звуки. Вони викликають куди більше роздратування, ніж більш загальні та безперервні звуки, такі як музика чи гучна мова. Дослідник Маркус Мюллер-Трапет з Національної дослідницької ради Канади застерігає, що постійний вплив неочікуваних шумів на фоні може призвести до серцево-судинних захворювань та порушень сну.

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