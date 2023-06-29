В іншому випадку можна отримати низку неприємних наслідків, з якими вже треба звертатись до лікаря. Міністерство охорони здоров'я України розповіло про них.

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Як діяти, коли з'явились рани

Якщо поранення не провокує критичну кровотечу, алгоритм дій доволі простий. Перш за все, важливо не занести інфекцію. Перед наданням допомоги собі чи комусь продезінфікуйте або помийте з милом руки.

Далі треба зупинити кровотечу, можна використати чистий бинт або ж будь-що інше, що добре поглинає рідину (підійдуть навіть запакована прокладка чи памперс).



Що робити з раною / Фото Pexels

Не забудьте промити рану під проточною водою близько 5 хвилин. Милом не варто обробляти всередині поранення – лише навколо. Якщо є чужорідні предмети, зверніться до медиків.

Не варто використовувати мазі з антибіотиками без призначення лікаря. Якщо ви бачите, що рана глибока, обов'язково зверніться до лікаря після того, як надали першу домедичну допомогу,

– кажуть у МОЗ.

При нормальному загоєнні необов'язково звертатись до фахівців – лише коли з'явиться почервоніння, рана відчуватиметься гарячою, буде присутній набряк чи погіршиться біль.