Певно, ви неодноразово стикалися з такою проблемою: ви лягаєте спати, проте не можете заснути годинами, крутитеся у ліжку і прокидаєтеся вранці вже втомленими. Ймовірно, це відбувається через те, що звечора ви не прибрали у своїй кімнаті.

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Як обставити спальню, щоб добре у ній спати

Часто люди облаштовують свою спальню так, щоб вона задовольняла їхні потреби вдень, проте не надто переймаються тим, що від речей у кімнаті залежить якість сну. Ви могли й не підозрювати, але купа одягу на стільці чи залишена брудна білизна в кутку справді впливають на те, як швидко ви засинаєте.

Експерт зі сну Джон Хопкінс переконаний, що ви відчуєте миттєве покращення якості вашого нічного відпочинку, якщо підтримуватимете спальню у порядку. Також він вважає, що поганий сон може бути спровокований і метушнею домашніх улюбленців. Тож навіть якщо ви дуже любите свого собаку чи кота, краще на ніч залишити їх за дверима кімнати.

Ще один фактор, який серйозно впливає на комфорт спальні – це температура. Ваш сон точно покращить прохолода, тому в ідеалі стовпчик термометра в кімнаті має триматися на позначці у 18 градусів за Цельсієм.

Окрім того, ви можете погано спати і через світло, яке потрапляє в кімнату з вікна чи інших джерел. Тож перед тим, як ляжете у ліжко, вимкніть усі лампи в кімнаті, закрийте вікно щільними шторами та відкладіть в сторону всі електронні пристрої.



Світло заважає вам добре спати / Фото Pexels

Хороший сон залежить і від постільної білизни на ліжку. Простирадла експерти радять замінити на ті, що виготовлені з натуральних тканин, наприклад бавовни, льону чи шовку. Важливо і підібрати хорошу подушку, адже часто саме через неї ви не можете заснути.

Вдала подушка має підтримувати вигин шиї та тримати хребет рівним. Спеціалісти поділилися, що цей елемент постелі варто підбирати, відштовхуючись від того, як ви спите. Якщо ви полюбляєте лежати на боку, то краще підійде тверда велика подушка. Якщо ж ви спите на животі, то краще придбати тонку і м'яку, щоб не вигинати хребет надто сильно.

Окрім того, варто завжди тримати свою постільну білизну в чистоті, адже свіжий комплект допоможе вам набагато швидше і легше заснути.