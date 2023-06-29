В противном случае можно получить ряд неприятных последствий, с которыми нужно обращаться к врачу. Министерство здравоохранения Украины рассказало о них.

Интересно Вы спите неправильно: вот что влияет на качество отдыха

Как поступить, когда появились раны

Если ранение не провоцирует критическое кровотечение, алгоритм действий достаточно прост. Прежде всего важно не занести инфекцию. Перед оказанием помощи себе или кому-нибудь продезинфицируйте или помойте с мылом руки.

Далее нужно остановить кровотечение, можно использовать чистый бинт или что-нибудь другое, хорошо поглощающее жидкость (подойдут даже упакованная прокладка или памперс).



Что делать с раной / Фото Pexels

Не забудьте промыть рану под проточной водой около 5 минут. Мылом не следует обрабатывать внутри ранения – только вокруг. Если есть инородные предметы, обратитесь к врачам.

Не следует использовать мази с антибиотиками без назначения врача. Если вы видите, что рана глубокая, обязательно обратитесь к врачу после того, как оказали первую медицинскую помощь,

– говорят в Минздраве.

При нормальном заживлении необязательно обращаться к специалистам – только когда появится покраснение, рана будет ощущаться горячей, присутствует отек или ухудшится боль.