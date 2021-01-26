Что делать, если постоянно болит голова: объяснение невролога
Иногда причиной головной боли является неправильный распорядок дня и чрезмерный стресс. Поэтому первым шагом к улучшению состояния является пересмотр своих привычек. Если это не помогает – нужно обратиться к неврологу и исключить вероятность серьезных заболеваний.
Источник: Ramsay Diagnostics
Если вы страдаете от постоянной головной боли, следует пересмотреть свои привычки. Дискомфорт может спровоцировать усталость, плохое питание, недосып и стресс. Иногда, чтобы избавиться от боли, достаточно пересмотреть свой распорядок дня.
Читайте также: Психическое здоровье и еда: врачи рассказали, какие продукты полезны для мозга
Во-первых, попробуйте ложиться спать в одно и то же время, как можно раньше. Организму нужно 8 полноценных часов сна, чтобы полностью восстановиться. Однако не стоит спать более 10 часов, ведь пересып снижает уровень сахара в крови, что тоже провоцирует головную боль.
Если вы проводите много времени за компьютером, книгами или ваша работа связана с мелкими деталями, что приводит к напряжению зрения, попробуйте делать короткие перерывы и организовывать гимнастику для глаз.
Также врачи советуют отказаться от алкоголя, поскольку он влияет на артериальное давление и избегать стресса или негативных эмоций.
Когда идти к неврологу
Врач может направить вас на МРТ или КТ головы / Фото iStock
Головную боль может вызвать:
- невралгия лицевого и тройничного нервов. В таком случае нервные волокна зажимаются, что приводит к воспалительному процессу. Из-за этого вы можете чувствовать боль
- доброкачественные и злокачественные новообразования. Опухоли могут пережимать сосуды и увеличивать внутричерепное давление. Голова болит только с той стороны, где расположена опухоль. Такая боль сопровождается повышенной температурой тела, утомляемостью и вялостью.
МРТ или КТ головного мозга – это самый быстрый способ выяснить, что именно спровоцировало головную боль. Если с самым главным мозгом все в порядке, невролог поможет установить первопричину и направить вас к соответствующему врачу, который продолжит лечение.
Проблемы с сердцем или позвоночником
Причины головной боли / Фото iStock
Иногда головная боль является следствием нарушений функций сосудов и сердца. Обычно такие патологии характерны для людей пожилого возраста, но некоторые из них распространены и среди молодежи:
- Повышенное и пониженное артериальное давление. Голова болит при смене погоды или переездах, может начаться головокружение и потемнение в глазах. Такая боль связана с напряжением сосудов и кислородным голоданием мозга.
- Сосудистые заболевания. Боль длится до нескольких часов и может сопровождаться кровотечением из носа.
- Склероз и защемление сосудов. Из-за уменьшения просвета сосудов в мозг поступает меньше кислорода это и становится причиной дискомфорта. Чаще всего он появляется в висках и затылке.
- Инсульт – тромбоз или разрывы сосудов головного мозга. Появляется сильная притупленная боль, человек при этом теряет подвижность одной стороны лица или тела. При первых симптомах инсульта необходимо вызвать скорую помощь.
Читайте также: Как влияет на наш мозг прогулка: интересные факты
Если у вас есть проблемы со спиной, то голова, скорее всего, болит именно из-за них. Любые искажения, увеличение костной ткани на позвонках, грыжи и протрузии приводят к защемлению сосудов. Из-за этого в мозг не поступает достаточное количество кислорода и питательных веществ.
Также в голову отдает боль от позвоночника. Это случается редко, но все же риск существует. Боль возникает при травмах, грыжах и искривлении шейной и верхней части грудного отдела. Проблемами позвоночника занимаются невролог и хирург-ортопед. На искажение спины врач обратит ещё на внимание на визуальном осмотре.
Боль вследствие травм и болезней
Боль могут вызвать два вида травм: повреждения черепа и позвоночника.
При черепно-мозговых травмах образуется гематома, которая увеличивает внутричерепное давление. Она зажимает сосуды и ближние отделы мозга. При повреждении черепа, его осколки могут попасть внутрь и вызвать кровотечение. Боль при этом наступает через некоторое время после травмы. При травмах шеи голова болит от близости повреждения, а при травмах позвоночника – боль спровоцирована пережимом крупных сосудов.
Как установить причину головной боли / Фото iStock
Болезни могут влиять на головную боль как прямо, так и опосредованно:
- Тяжелые инфекции могут привести к воспалениям мозговых структур, истончению стенок сосудов и разрушению мозговых оболочек.
- При гриппе, простуде, ангине и любых других респираторных заболеваниях нарушается дыхание. Как следствие – начинается кислородное голодание и головная боль.
- Еще одна причина нехватки кислорода – насморк.
Другие причины головной боли
- Лекарства. Головная боль является одной из самых распространенных побочных реакций.
- Гормональный сбой. Может быть как физиологическим (беременность, подростковый возраст, менопауза), так и патологическим (нарушения в работе щитовидной железы, надпочечников, яичников).
- Постоянное пребывание рядом с аллергенами, что приводит к заложенности носа и изменениям давления.
- Постоянное пребывание рядом с токсичными веществами вызывает нарушение дыхания и раздражает слизистые оболочки.
Читайте также: Из каких отделов состоит мозг человека: все о его строении и функциях
Что делать
Если вы изменили рутинные привычки, распорядок дня, время сна, стали больше прогуливаться и меньше напрягать глаза, но боль сохраняется – вам поможет правильная диагностика:
- МРТ или КТ головного мозга,
- МРТ шейного отдела позвоночника,
- анализ крови на гормоны,
- общий и биохимический анализ крови,
- пробы на аллергены.
Только установив первопричину, стоит разворачивать полноценную борьбу с головными болями.
Поделиться новостью