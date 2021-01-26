Иногда причиной головной боли является неправильный распорядок дня и чрезмерный стресс. Поэтому первым шагом к улучшению состояния является пересмотр своих привычек. Если это не помогает – нужно обратиться к неврологу и исключить вероятность серьезных заболеваний.

Источник: Ramsay Diagnostics

Если вы страдаете от постоянной головной боли, следует пересмотреть свои привычки. Дискомфорт может спровоцировать усталость, плохое питание, недосып и стресс. Иногда, чтобы избавиться от боли, достаточно пересмотреть свой распорядок дня.

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Во-первых, попробуйте ложиться спать в одно и то же время, как можно раньше. Организму нужно 8 полноценных часов сна, чтобы полностью восстановиться. Однако не стоит спать более 10 часов, ведь пересып снижает уровень сахара в крови, что тоже провоцирует головную боль.

Если вы проводите много времени за компьютером, книгами или ваша работа связана с мелкими деталями, что приводит к напряжению зрения, попробуйте делать короткие перерывы и организовывать гимнастику для глаз.

Также врачи советуют отказаться от алкоголя, поскольку он влияет на артериальное давление и избегать стресса или негативных эмоций.

Когда идти к неврологу



Врач может направить вас на МРТ или КТ головы / Фото iStock

Головную боль может вызвать:

невралгия лицевого и тройничного нервов . В таком случае нервные волокна зажимаются, что приводит к воспалительному процессу. Из-за этого вы можете чувствовать боль

. В таком случае нервные волокна зажимаются, что приводит Из-за этого вы можете чувствовать боль доброкачественные и злокачественные новообразования. Опухоли могут пережимать сосуды и увеличивать внутричерепное давление. Голова болит только с той стороны, где расположена опухоль. Такая боль сопровождается повышенной температурой тела, утомляемостью и вялостью.

МРТ или КТ головного мозга – это самый быстрый способ выяснить, что именно спровоцировало головную боль. Если с самым главным мозгом все в порядке, невролог поможет установить первопричину и направить вас к соответствующему врачу, который продолжит лечение.

Проблемы с сердцем или позвоночником



Причины головной боли / Фото iStock

Иногда головная боль является следствием нарушений функций сосудов и сердца. Обычно такие патологии характерны для людей пожилого возраста, но некоторые из них распространены и среди молодежи:

Повышенное и пониженное артериальное давление. Голова болит при смене погоды или переездах, может начаться головокружение и потемнение в глазах. Такая боль связана с напряжением сосудов и кислородным голоданием мозга.

Голова болит при смене погоды или переездах, может начаться головокружение и потемнение в глазах. Такая боль связана с Сосудистые заболевания. Боль длится до нескольких часов и может сопровождаться кровотечением из носа.

Боль длится до нескольких часов и Склероз и защемление сосудов . Из-за уменьшения просвета сосудов в мозг поступает меньше кислорода это и становится причиной дискомфорта. Чаще всего он появляется в висках и затылке.

. Из-за уменьшения просвета сосудов в мозг поступает меньше кислорода это и становится причиной дискомфорта. Чаще всего он Инсульт – тромбоз или разрывы сосудов головного мозга. Появляется сильная притупленная боль, человек при этом теряет подвижность одной стороны лица или тела. При первых симптомах инсульта необходимо вызвать скорую помощь.

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Если у вас есть проблемы со спиной, то голова, скорее всего, болит именно из-за них. Любые искажения, увеличение костной ткани на позвонках, грыжи и протрузии приводят к защемлению сосудов. Из-за этого в мозг не поступает достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Также в голову отдает боль от позвоночника. Это случается редко, но все же риск существует. Боль возникает при травмах, грыжах и искривлении шейной и верхней части грудного отдела. Проблемами позвоночника занимаются невролог и хирург-ортопед. На искажение спины врач обратит ещё на внимание на визуальном осмотре.

Боль вследствие травм и болезней

Боль могут вызвать два вида травм: повреждения черепа и позвоночника.

При черепно-мозговых травмах образуется гематома, которая увеличивает внутричерепное давление. Она зажимает сосуды и ближние отделы мозга. При повреждении черепа, его осколки могут попасть внутрь и вызвать кровотечение. Боль при этом наступает через некоторое время после травмы. При травмах шеи голова болит от близости повреждения, а при травмах позвоночника – боль спровоцирована пережимом крупных сосудов.



Как установить причину головной боли / Фото iStock

Болезни могут влиять на головную боль как прямо, так и опосредованно:

Тяжелые инфекции могут привести к воспалениям мозговых структур, истончению стенок сосудов и разрушению мозговых оболочек.

могут привести к воспалениям мозговых структур, истончению стенок сосудов и разрушению мозговых оболочек. При гриппе, простуде, ангине и любых других респираторных заболеваниях нарушается дыхание. Как следствие – начинается кислородное голодание и головная боль.

и любых других респираторных заболеваниях Как следствие – начинается кислородное голодание и головная боль. Еще одна причина нехватки кислорода – насморк.

Другие причины головной боли

Лекарства. Головная боль является одной из самых распространенных побочных реакций.

Головная боль является одной из самых распространенных побочных реакций. Гормональный сбой. Может быть как физиологическим (беременность, подростковый возраст, менопауза), так и патологическим (нарушения в работе щитовидной железы, надпочечников, яичников).

Может быть как физиологическим (беременность, подростковый возраст, менопауза), так и патологическим (нарушения в работе щитовидной железы, надпочечников, яичников). Постоянное пребывание рядом с аллергенами , что приводит к заложенности носа и изменениям давления.

, что приводит к заложенности носа и изменениям давления. Постоянное пребывание рядом с токсичными веществами вызывает нарушение дыхания и раздражает слизистые оболочки.

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Что делать

Если вы изменили рутинные привычки, распорядок дня, время сна, стали больше прогуливаться и меньше напрягать глаза, но боль сохраняется – вам поможет правильная диагностика:

МРТ или КТ головного мозга,

МРТ шейного отдела позвоночника,

анализ крови на гормоны,

общий и биохимический анализ крови,

пробы на аллергены.

Только установив первопричину, стоит разворачивать полноценную борьбу с головными болями.