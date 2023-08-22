Чому нас тягне на солодке

У більшості випадків на солодке нас тягне через стан здоров’я кишечника. У нашому кишечнику є трильйони різних бактерій, які потребують різної їжі.

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Хорошим бактеріям потрібна їжа, багата на клітковину, у той час як небажані кишкові бактерії хочуть, щоб ви годували їх тортами та пончиками. Коли виникає дисбаланс кишкових бактерій, пов'язаний з нездоровим харчуванням, найголосніше "вимагають" солодкого кишкові бактерії, які прагнуть не дуже здорової їжі.



Тягу до солодкого можна уникнути / Фото з Freepik

Як уникнути тяги на солодке

Їжте ситний сніданок

Дисбаланс цукру в крові є однією з головних причин тяги до солодкого, тому постарайтеся їсти збалансований сніданок з багатими клітковиною вуглеводами, (вівсянка), корисними жирами (арахісове масло) і білками (яйця).

Не пропускайте обід

Пропускаючи обід ви знижуєте рівень цукру в крові та рівень енергії. Ваш обід має складатися з високоякісного білка (тунця або курки), багатою клітковиною зелені (моркви чи салату) та корисних жирів (авокадо чи горіхів). Ці продукти підтримуватимуть стабільність рівня цукру в крові та запобігатимуть сильним коливанням.

Робіть перекус фруктами

Попри те, що фрукти також містять цукор, у них є клітковина, яка уповільнює всмоктування та запобігає різким стрибкам рівня цукру в крові.

Окрім того, фрукти багаті водою, вітамінами та електролітами, які допоможуть вам почуватися бадьорим протягом дня.