Робочий день з дискомфортом вам може забезпечити будь-яке взуття і невеличке потепління. Як боротись з цією проблемою, розповідаємо далі.

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Що робити, коли промокли ноги

Навіть найдорожче та супер'якісне взуття не гарантує вам надійного захисту від розтопленого снігу, сльоти чи калюж. Щоб безпечно дістатись пункту призначення, треба знати ці поради.

Якщо ви тільки-но вийшли з дому, а вже відчули на собі мокру погоду, краще поверніться і змініть взуття. Якщо ж на заміну немає іншого, оперативно просушіть пару феном та утепліть додатковими устілками.

Завжди тримайте у сумочці додаткову пару шкарпеток, а на роботі – капці, щоб було у що перевзутись, а черевички відправити під батарею сохнути. Якщо за вікном сильна негода, краще взяти зі собою додаткову пару взуття, аби завжди під рукою був запасний варіант.

Якщо ноги стали мокрими, перевзутись нема у що та й пари шкарпеток теж немає, вас врятують поліетиленові пакети: одягаємо їх на ноги, поверх закріпляємо все шкарпетками і взуваємось. Так відчуття дискомфорту від мокроти зникнуть, і ви зможете продовжити бігати у справах.

Що робити, коли провів день з мокрими ногами



Як правильно грітись / Фото Pexels

Тут потрібна екстрена профілактика захворювань, тож у хід йде все тепле. Почати варто з розігрівального масажу ніг, для цього можна використати спиртові або перцеві настоянки, якими потрібно натерти стопи. Також можна прийняти гарячу ванну. Доповнюємо все теплий трав'яним чаєм та ефірними оліями, якими варто розтерти груди.