Родимки – це прикраси на шкірі, які є практично у кожного з нас. І хоч ми звертаємо на них увагу не кожного дня, час від часу їх слід оглядати, зокрема, попросивши допомоги у близьких. А у разі, якщо невус змінив свій вигляд або ми його пошкодили – необхідно показати його лікарю.

Не панікуйте: здерта родимка не є синонімом до меланоми. Але ризик, що невус, який є доброякісним новоутворенням, при травматизації може переродитися, виключати не слід. Як діяти у таких випадках, розповідаємо далі.

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Що таке родимки і як вони з'являються



Все, що потрібно знати про родимки / Фото Pexels

Невуси мають вигляд світло- або темно-коричневих плям на шкірі. Це ніщо інше, як скупчення меланоцитів – клітин, які продукують пігмент меланін, що відповідає за нашу засмагу. Іноді цей барвник скупчується в одному місці, що призводить до появи родимки.

Невуси є абсолютно нормальним явищем. Вони можуть бути більшими або меншими і розташовуватися на будь-яких частинах тіла. Виняток – підошви стоп і внутрішній бік долонь. Меланіну на цих ділянках узагалі не має (зверніть увагу, що у представників африканської раси долоні та стопи є білими), тож якщо на цих частинах тіла з'явилася родимка, необхідно показати її дерматологу. Не зволікайте з цим!

Більшість невусів з'являється на шкірі у дитячому і підлітковому віці, періодично вони проявляються і у старших людей. Зазвичай те, скільки у вас буде родимок, визначається генетикою.

Чи потрібно видаляти невуси

На тілі людини може налічуватися кількадесят родимок.

Видаляють їх у 3-х випадках:

якщо є підозра на меланому; якщо невус постійно травмується (приміром, розташовується під лямкою бюстгальтера чи на животі або спині і треться об гумку спідньої білизни чи ремінь штанів); якщо родимка є косметичним дефектом, який викликає дискомфорт (наприклад, є великою і розташовується на обличчі).

У будь-якому випадку, рішення про видалення невусу приймає лікар. Ніколи не видаляйте родимку самостійно, у домашніх умовах!

Фахівець безпечно усуне родимку за допомогою лазера або скальпеля. Останній спосіб, до речі, вважається найкращим. Видалене новоутворення відправляється на гістопатологічне дослідження, що дозволяє на 100% встановити, чи це не злоякісна пухлина.

Що робити, якщо ви випадково здерли родимку



Що робити при пошкодженні родимки / Фото Pexels

В інтернеті можна знайти безліч міфів про те, як людина травмувала свою родимку, а через кілька місяців померла від меланоми. Без паніки. Якщо ви зголили невус бритвою (а таке може трапитися із кожним), промийте, продезінфікуйте ранку і трохи зачекайте. Якщо рана нормально гоїться, хвилюватися немає причин. Але якщо з'явилося почервоніння, пухирець, турбує біль, набирається гній, це означає, що ви занесли інфекцію. Зверніться до лікаря.

Якщо все добре зажило, а родимка – вціліла, поспостерігайте якийсь час за нею. Чи не змінила вона свого:

кольору (чи не став колір невуса неоднорідним: місцями темніший, місцями – світлим);

розміру;

форми (занепокоїти повинна асиметрія, нерівні, "рвані" краї).

Відчуття печіння, свербіж і біль (як і тенденція до швидкого росту) також є приводом бити на сполох.

У більшості випадків (особливо якщо пошкоджена родимка розташовується на спині, під пахвами, в інтимній зоні, на обличчі) її рекомендується видаляти, адже з великою ймовірністю ви й далі будете її травмувати. Обов’язково проводиться гістопатологічне дослідження видаленого новоутворення. Результати будуть щонайпізніше через 2 тижні. Звісно, якщо буде підозра на меланому, то швидше.

Зверніться до свого сімейного лікаря – він дасть вам скерування до дерматолога, дерматоонколога чи хірурга. Процедура з видалення родимки – малоінвазивна, абсолютно безпечна, проводиться амбулаторно, триває від кількох хвилин до півгодини і не супроводжується ускладненнями. Шви вам знімуть через кілька днів. Якщо хірург добре виконав свою роботу, а площа висікання невуса не була великою, на шкірі не залишиться й сліду.

Чи означає це, що вам треба боятися раку

І так, і ні. Якщо гістопатологія покаже, що це – злоякісна пухлина, швидше за все, рак у вас уже був, просто ви про це не знали. Водночас деякі лікарі схиляються до думки, що хоч родимка і є доброякісним новоутворенням з низьким потенціалом до злоякісної трансформації, усе ж при її травмуванні ризик розвитку меланоми збільшується. Це відбувається внаслідок швидкого поділу пігментних клітин, що необхідно для відновлення пошкодженої ділянки.

Увага! Якщо ви належите до групи ризику (самі хворіли на меланому або хворів хтось із ваших найближчих родичів, у вас є велика кількість невусів на шкірі, світла шкіра, очі та волосся):