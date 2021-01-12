Родимки можуть бути як вродженими, так і з'являтися упродовж життя. Сьогодні наука виокремлює 11 видів утворень та 10 причин їх появи. У цій статті ми допоможемо визначити ваш тип родимок, розповімо, чому вони виникають та дамо поради, як їх позбутися.

Невус – це медичний термін, яким позначають доброякісне новоутворення на шкірі, які ми називаємо родимками.

Родимки – дуже поширене явище і, напевно, не знайдеться жодної людини у світі, яка б їх не мала, повідомляє Корисно 24. На тілі середньостатистичної людини можна нарахувати від 10 до 40 невусів: коричневих, рудувато-коричневих або рожевих крапок.

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Родимки можуть бути вродженими (родимі плями) або ж виникати протягом життя (набуті невуси). Більшість родимок з'являється у дитинстві та юному віці. У зрілих та старших людей, поява невусів є результатом дії сонячних променів на шкіру.

Існує багато видів родимок. Деякі з цих новоутворень є цілком безпечними, проте є такі, які можуть перероджуватися.

А яка родимка у вас?

Визначаємо тип родимок

Родима пляма



Гігантська родима пляма / Фото healthjade

Це – родимка, з якою людина народжується. Такі невуси заведено класифікувати за розміром: маленький, середній або гігантський. Вони можуть мати різне забарвлення, форму і структуру. Гігантська родима пляма може зайняти велику площу тіла.

Звичайний невус



Невус / Фото Pixabay

Це – гладенька кругла родимка однорідного забарвлення. Такі невуси можуть бути вродженими, однак у більшості людей з'являються у дитинстві. Можуть мати як пласку, так і куполоподібну форму та рожеве, рудувато-коричневе або коричневе забарвлення.

Диспластичний невус



Атипова родимка / Фото Medexpress

Інша назва – атипова родимка. Ці невуси є доброякісними, однак їх часто можна сплутати із меланомою, яка є результатом злоякісного перетворення меланоцитів (пігментних клітин, які відповідають за забарвлення шкіри). Такі родимки можуть мати неоднорідне забарвлення, бути асиметричними і мати нерівні краї. Люди, в яких є диспластичні невуси, більше схильні до розвитку меланоми.

Блакитний невус



Блакитний невус / Фото Medbooking

Це – вроджена або набута родимка пласкої або куполоподібної форми. Колір такого невусу можна описати як "всі відтінки блакитного": від блідого, сіруватого до насиченого, майже чорного.

Невус Мішера



Невус Мішера / Фото iStock

Це – коричнювата або тілесного кольору родимка куполоподібної форми, яка з'являється переважно на обличчі та шиї. Зазвичай має тверду, гладку структуру і з неї може рости волосся.

Невус Унна



Невус Унна / Фото iStock

Це – м’яка на дотик, коричнювата родимка, схожа на невус Мішера. Типові місця її "дислокації" – торс, руки і шия. У більшості випадків невус Унна з вигляду нагадує ягоду малини.

Невус Мейерсона



Невус Мейерсона / Фото Healthline

Це – родимка, оточена невеликим кільцем екземи, яка проявляється сверблячою червоною висипкою. У чоловіків її виявляють втричі частіше, зазвичай у молодому віці (27–33 роки).

Галоневус (невус Сеттона)



Галоневус / Фото Medlib

Це – родимка з білим кільцем незапігментованої шкіри навколо неї, яка з часом починає блякнути по центру: з коричневої стає рожевою, а згодом – взагалі зникає.

Невус Шпіца



Невус Шпіца / Фото onethree

Це – виступаюча над поверхнею шкіри, рожева, куполоподібна родимка, яка найчастіше з'являється у віці 20 років. Цей вид невуса може мати різне забарвлення і з нього може виділятися слиз і кров. Відрізнити таку родимку від меланоми може тільки лікар.

Невус Ріда



Невус Ріда / Фото Pinterest

Це – темно-коричнева або чорна, виступаюча над поверхнею шкіри куполоподібна родимка, яка найчастіше виникає у жінок. Така родимка може швидко рости, тож її легко сплутати із меланомою. Невус Ріда медики називають також "веретеноклітинним невусом" - через вигляд, який це новоутворення має під мікроскопом.

Пучкоподібний невус



Невус / Фото Uchealth

Має вигляд пучка однотипних родимок, розташованих на одній ділянці тіла.

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Чому виникають невуси

Наразі науковцям не вдалося сформувати вичерпний список причин появи родимок, однак найбільш частих нарахували 10:

1. Вроджені дефекти шкіри. Вродженні родимки з'являються у дитини, коли вона перебуває в утробі матері, і відчувається це у процесі розвитку клітин шкіри.

2. Гормональні зміни. Значну роль у виникненні невусів відіграє меланотропний гормон, який продукується гіпофізом. Будь-які гормональні перебудови організму (підлітковий вік, вагітність тощо) впливають на роботу гіпофізу і, відповідно, на синтез цього гормону. Появу родимок пов'язують також з ендокринними порушеннями.

3. Ультрафіолетове випромінювання. Коли сонячні промені потрапляють на шкіру людини, вони стимулюють роботу меланоцитів, що само по собі не є шкідливим. Однак якщо шкіра занадто інтенсивно піддається дії ультрафіолетового випромінювання, кількість меланоцитів збільшується, що своєю чергою призводить до патологічного розростання клітин шкіри.

4. Бактерійні та вірусні інфекції. Активний запальний процес у шкірних покривах стимулює ріст їх клітин. Новоутворення, яке з'явилося у результаті такої стимуляції, має найбільші шанси трансформуватися у злоякісне.

5. Травматичні ушкодження шкіри. Травми шкіри також призводять до запального процесу, внаслідок чого у дермі виробляються речовини, які можуть стимулювати ріст родимок. Особливо небезпечним у цьому відношенні є регулярне травмування шкіри.

6. Спадковість.

Фактори довкілля і способу життя також можуть сприяти розростанню невусів.

7. Радіаційний фон.

8. Нездорове харчування.

9. Куріння.

10. Зловживання алкоголем.

Коли звернутися до лікаря



Коли звернутися до лікаря / Фото Getty

Більшість родимок не становить небезпеки для здоров'я людини, проте деякі з них можуть переродитися у злоякісні пухлини. Онкологічні захворювання (особливо коли йдеться про меланому) добре піддаються лікуванню лише на ранніх стадіях, тож дуже важливо вміти розпізнати їх перші ознаки. Для цього слід взяти за правило раз на місяць оглядати всю шкіру – з голови (включно з волосяною її частиною) і до п’ят (включно зі стопами).

Існує кілька методик, за якими можна запідозрити злоякісне переродження невуса. Найпопулярніша з них – АКОРД (абревіатура, кожна літера якої вказує на певні зміни у новоутворенні).

А – асиметрія – якщо розділити родимку уявною віссю, половинки будуть нерівними; сам невус не є суцільним, нагадує географічну карту із "затоками" та "острівцями";

К – краї – нерівні, із зазубринами;

О – окрас – від світло-коричневого до чорного; родимка забарвлена неоднорідно (десь барвника більше, а десь взагалі може не бути);

Р – розмір – понад 5 міліметрів у діаметрі;

Д – динаміка – новоутворення збільшується у розмірах.

Також слід звертати увагу на інші симптоми, такі як кровоточивість чи свербіж невуса.

Як знати, що ваша родимка – це не рак

Якщо є сумніви – обов’язково зверніться до фахівця. Лікар огляне невус за допомогою спеціального діагностичного обладнання. Якщо помітить певні зміни, які викличуть у нього занепокоєння, виконає біопсію шкіри, яка дозволить зі 100% вірогідністю підтвердити або виключити онкопатологію.

Невус – непевний або вже відомо, що це – меланома. Що робити

Якщо родимка вже переродилася або з великою ймовірністю переродиться у злоякісне новоутворення, її потрібно негайно видалити. За бажанням людини лікар може видалити й доброякісний невус, наприклад, якщо він розташовується на обличчя, або якщо піддається травматизація (приміром, об нього треться лямка бюстгальтера чи резинка на спідній білизні).



Видалення родимок / Фото Getty

Якщо спеціаліст схиляється до думки, що утворення є доброякісним, видалити таку родимку можна будь-яким із цих способів:

лазером;

заморожуванням рідким азотом (метод кріодеструкції);

імпульсами електричного току (метод електрокоагуляції);

хірургічним висіченням.

Кожен із цих способів має не лише свої переваги, а й недоліки.

Скажімо, випалюючи невус рідким азотом, фахівець може не розрахувати глибину проникнення, наслідком чого буде глибокий опік шкіри. Така рана може гоїтися протягом довгих місяців і як наслідок, сформується рубець.

Лікування лазером – найбільш щадна методика, проте застосовувати її можна лише якщо невус – невеликого розміру.

У разі застосування електрокоагуляції може залишатися ледь помітний рубець.

Хірургічне висічення супроводжується ризиком виникненням кровотеч і занесенням інфекції. Однак це – єдина методика, яка застосовується при підозрі на меланому. Аби впевнитися, що це – не рак, висічений невус відправляють у лабораторію на гістологічне дослідження. При попередньому діагнозі "меланома", коли лікар упевнений, що це злоякісне новоутворення, мусить максимально глибоко захопити тканини, в яких потенційно можуть міститися ракові клітини. Якщо залишити бодай одну – пухлина може вирости знову і цього разу – вже з метастазами. З цією метою попередньо проводиться рентгенотерапія, наступним етапом якої є широке електрохірургічне розсічення. Далі лікування доповнюється хіміотерапією, яка дозволяє впливати на приховані вогнища хвороби.

Існує безліч способів видалення невусів у домашніх умовах (за допомогою подрібненої таблетки вітаміну С, рицинової олії, компресу з лляної олії і меду, ананасового, цибулевого або соку кульбаби), проте якщо виявиться, що "некрасива", "не у тому місці" родимка – це не просто косметичний дефект, а ракова пухлина, таке втручання може спровокувати стрімке прогресування хвороби та, як наслідок, – швидке метастазування. Однак навіть якщо у вас доброякісне новоутворення, випалюючи його самотужки підручними засобами, можна спровокувати появу неестетичного рубця.