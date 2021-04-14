Родинки – это украшения на коже, которые есть практически у каждого из нас. Хотя мы не обращаем на них внимание каждый день, время от времени их следует осматривать, в частности, попросив помощи у близких. А в случае, если невус изменил свой вид или мы его повредили – необходимо обязательно показать его врачу.

Не паникуйте: содранная родинка не является синонимом меланомы. Но риска, что невус, являющийся доброкачественным новообразованием, при травматизации может переродиться, исключать не следует. Как действовать в таких случаях, рассказываем далее.

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Что такое родинки и как они появляются



Все, что нужно знать о родинках / Фото Pexels

Невусы имеют вид светло- или темно-коричневых пятен на коже. Это не что иное, как скопление меланоцитов – клеток, продуцирующих пигмент меланин, отвечающий за наш загар. Иногда этот краситель скапливается в одном месте, что приводит к появлению родинки.

Невусы являются абсолютно нормальным явлением. Они могут быть большими или меньшими и располагаться на любых частях тела. Исключение – подошвы стоп и внутренняя сторона ладоней. Меланина на этих участках вообще нет (обратите внимание, что у представителей негроидной расы ладони и стопы остаются белыми), и если на этих частях тела появилась родинка, необходимо показать ее дерматологу. Не медлите с этим!

Большинство невусов появляется на коже в детском и подростковом возрасте, но периодически они возникают и в старших людей. Обычно то, сколько у вас будет родинок, определяется генетикой.

Нужно ли удалять невусы

На теле человека может насчитываться несколько десятков родинок.

Удаляют их в 3-х случаях:

если есть подозрение на меланому; если невус постоянно травмируется (например, располагается под лямкой бюстгальтера или на животе либо спине и трется о резинку нижнего белья или ремень брюк); если родинка является косметическим дефектом, вызывающим дискомфорт (например, имеет большой размер и располагается на лице).

В любом случае решение об удалении невуса принимает врач. Никогда не удаляйте родинку самостоятельно, в домашних условиях!

Специалист безопасно устранит родинку с помощью лазера или скальпеля. Лучшим решением является удаление невуса с помощью именно последнего. Удаленное новообразование отправляется на гистопатологические исследование, позволяющее на 100% установить, что это – не злокачественная опухоль.

Что делать, если вы случайно содрали родинку



Что делать при повреждении родинки / Фото Pexels

В интернете можно найти множество "страшилок" о том, как человек травмировал свою родинку, а через несколько месяцев умер от меланомы. Без паники. Если вы сбрили невус бритвой (а такое может случиться с каждым), промойте, продезинфицируйте ранку и немного подождите. Если рана нормально заживает, волноваться не стоит. Но если появилось покраснение, волдырь, беспокоит боль, набирается гной, это означает, что вы занесли инфекцию. Обратитесь к врачу.

Если все хорошо зажило, а родинка - уцелела, понаблюдайте за ней некоторое время. Не изменила ли она своего:

цвета (не стал ли цвет невуса неоднородным: местами темнее, местами - более светлым);

размера;

формы (вызвать опасения должна асимметрия, неровные, "рваные" края).

Жжение, зуд и боль (так же, как и тенденция к быстрому росту) также должны являться поводом к беспокойству.

В большинстве случаев (особенно если поврежденная родинка располагается на спине, под мышками, в интимной зоне, на лице или является довольно большой) ее рекомендуется удалить, ведь с большой вероятностью вы и дальше будете ее травмировать. Обязательно проводится гистопатологическое исследование удаленного новообразования. Результаты будут не позднее, чем через 2 недели. Конечно, если будет подозрение на меланому, то быстрее.

Обратитесь к своему семейному врачу – он даст вам направление к дерматологу, дерматоонкологу или хирургу. Процедура по удалению родинки малоинвазивная, абсолютно безопасная, проводится амбулаторно, длится от нескольких минут до получаса и, как правило, не сопровождается осложнениями. Швы вам снимут через несколько дней. Если хирург хорошо выполнил свою работу, а площадь высечки невуса не была большой, на коже не останется и следа.

Значит ли это, что надо бояться рака

И да, и нет. Если гистопатология покажет, что это – злокачественная опухоль, скорее всего, рак у вас уже был, просто вы об этом не знали. Однако некоторые врачи склоняются к мнению, что хоть родинка и является доброкачественным новообразованием с низким потенциалом к ​​злокачественной трансформации, все же при ее травмировании риск развития меланомы увеличивается. Это происходит за счет быстрого деления пигментных клеток, что необходимо для восстановления поврежденного участка.

Внимание! Если вы относитесь к группе риска (сами болели меланомой или болел кто-то из ваших ближайших родственников, у вас большое количество невусов на коже, светлая кожа, глаза и волосы):